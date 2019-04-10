Автомобили Aurus станут дешевле за счет российский деталей





Об этом заявил генеральный директор ООО «Аурус» Герхард Хильгерт. По его словам, в настоящий момент автомобили Aurus стоят ощутимо дороже, чем могли бы. Все дело в иностранных запчастях и деталях, закупаемых за валюту. Многие из них нельзя купить на российском рынке, поэтому приходится выходить на внешние, что и сказывается на итоговой цене автомобиля. В ближайшем будущем компания собирается повышать уровень локализации производства что приведет к ощутимому снижению ценника. Это сделает отечественную премиальную марку еще более конкурентоспособной по сравнению с Mercedes-Benz и Rolls-Royce.Герхард Хильгерт отмечает, что компании не нужны субсидии со стороны государства. Руководитель рассказал, отечественному премиальному бренду понадобится другая помощь – имиджевая и лоббистская. Уже сейчас многие государства мира и глобальные организации хотят заказать автомобили Aurus, но влияние России как государства способно ускорить этот процесс. Он отмечает, тут дело не в давлении, а в предоставлении гарантий и рекомендаций одних официальных лиц другим.