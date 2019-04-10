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Автомобили Aurus станут дешевле за счет российский деталей

Отечественные премиальные автомобили Aurus уже сейчас имеют более низкие ценники, чем их конкуренты из Mercedes-Benz и Rolls-Royce. Несмотря на это, уже в ближайшее время машины бренда станут еще дешевле за счет использования российских деталей.
Автомобили Aurus станут дешевле за счет российский деталей

Об этом заявил генеральный директор ООО «Аурус» Герхард Хильгерт. По его словам, в настоящий момент автомобили Aurus стоят ощутимо дороже, чем могли бы. Все дело в иностранных запчастях и деталях, закупаемых за валюту. Многие из них нельзя купить на российском рынке, поэтому приходится выходить на внешние, что и сказывается на итоговой цене автомобиля. В ближайшем будущем компания собирается повышать уровень локализации производства что приведет к ощутимому снижению ценника. Это сделает отечественную премиальную марку еще более конкурентоспособной по сравнению с Mercedes-Benz и Rolls-Royce.

Герхард Хильгерт отмечает, что компании не нужны субсидии со стороны государства. Руководитель рассказал, отечественному премиальному бренду понадобится другая помощь – имиджевая и лоббистская. Уже сейчас многие государства мира и глобальные организации хотят заказать автомобили Aurus, но влияние России как государства способно ускорить этот процесс. Он отмечает, тут дело не в давлении, а в предоставлении гарантий и рекомендаций одних официальных лиц другим.



 
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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 15:38

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