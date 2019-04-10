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"Любовь была «смешной»": Мария Куликова рассказала, почему не стала женой режиссера Филиппа Григорьяна

Отечественная актриса театра и кино Мария Куликова, известная многим зрителям по сериалам «Склифосовский» и «Доярка из Хацапетовки», стала гостьей авторской программы «Судьба человека» Бориса Корчевникова. Звезда экранов рассказала о своей карьере и личной жизни, объяснив, почему она не стала женой режиссера Филиппа Григорьяна.
"Любовь была «смешной»": Мария Куликова рассказала, почему не стала женой режиссера Филиппа Григорьяна

Григорьян и Куликова вместе учились в Щукинском училище, а роман между будущими знаменитостями вспыхнул на втором курсе. Актрисе очень нравилась семья возлюбленного. Они встречались достаточно долго, однако связать себя узами брака так и не решились. Мария Куликова всегда считала, что штамп в документе не обеспечит счастья в отношениях. Звезда назвала их с режиссером любовь «смешной», ведь оба были молоды, горды и амбициозны. Со временем пара стала встречаться все реже, а потом приняла решение расстаться.

Артистка сохранила хорошие отношения с экс-бойфрендом, но большими друзьями они не являются. Сейчас многие приписывают Куликовой роман с коллегой по проекту «Склифосовский» Максимом Авериным. На соответствующий вопрос об этом знаменитость ответила: «У нас платоническое уникальное чувство… Мы его проносим всю жизнь с гордостью». Мария Куликова отметила, что с «Брагиным» она знакома очень давно и считает его мудрым человеком.



 
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Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 15:46

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