"Любовь была «смешной»": Мария Куликова рассказала, почему не стала женой режиссера Филиппа Григорьяна

Григорьян и Куликова вместе учились в Щукинском училище, а роман между будущими знаменитостями вспыхнул на втором курсе. Актрисе очень нравилась семья возлюбленного. Они встречались достаточно долго, однако связать себя узами брака так и не решились. Мария Куликова всегда считала, что штамп в документе не обеспечит счастья в отношениях. Звезда назвала их с режиссером любовь «смешной», ведь оба были молоды, горды и амбициозны. Со временем пара стала встречаться все реже, а потом приняла решение расстаться.Артистка сохранила хорошие отношения с экс-бойфрендом, но большими друзьями они не являются. Сейчас многие приписывают Куликовой роман с коллегой по проекту «Склифосовский» Максимом Авериным. На соответствующий вопрос об этом знаменитость ответила: «У нас платоническое уникальное чувство… Мы его проносим всю жизнь с гордостью». Мария Куликова отметила, что с «Брагиным» она знакома очень давно и считает его мудрым человеком.