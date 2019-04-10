Екатерина Волкова и Андрей Карпов в Париже отметили 10 лет совместной жизни

Недавно Екатерина Волкова сообщила своим подписчикам в Instagram о том, что она вместе с мужем и дочкой Елизаветой побывала в парижском Диснейленде. Ребенок уже долгое время хотел попасть в этот всемирно известный парк развлечений, поэтому родители сделали ему такой подарок. Как оказалось, такая щедрость актрисы и танцора могла иметь другие «скрытые» мотивы.Екатерина Волкова написала на своей странице в Instagram трогательный пост, где сообщила о 10-летии совместной жизни с супругом. Она отметила, что ровно 10 лет назад у них начались отношения, а через год возлюбленный сделал ей предложение во время их отдыха в Париже. В этот раз пара посетила тот же самый ресторан, где актриса сказала «Да». Звезда сериала «Воронины» отметила, что и спустя 10 лет продолжает смотреть на своего мужа влюбленными глазами. Она поблагодарила его за любовь, заботу, крепкую семью и прекрасную дочку Елизавету.Поклонники поздравили Екатерину Волкову и ее супруга с такой круглой датой. Они отметили, что это серьезный срок в современном переменчивом мире и пожелали им долгой счастливой совместной жизни.