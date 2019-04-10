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Первый, выпущенный в 1993 году телефон Apple продемонстрировали на видео

На видеохостинговом сайте YouTube появился ролик, на котором продемонстрирован телефон W.A.L.T 1993 года от Apple - прототип смартфона iPhone. Видео опубликовал блогер из Австралии Сонни Диксон.
Первый, выпущенный в 1993 году телефон Apple продемонстрировали на видео

Корпорация Apple представила телефон W.A.L.T. на выставке Macworld Expo в 1993 году в Бостоне (США), однако в розничную продажу он так и не поступил.

На видео устройство запечатлено во время работы. Предшественник iPhone внешне напоминал планшет, но по функциональности являлся телефоном и факсом. Он был оснащен сенсорным дисплеем, интегрированной книгой адресов, определителем звонка и стилусом. При создании W.A.L.T. производитель применил инновационные для того времени технологии: устройство могло распознавать рукописный ввод текста, имело доступ к системе онлайн-платежей и настраивало рингтоны.

«Прародитель» iPhone был укомплектован жестким диском, работающим на базе Mac OS 6. Цветовым решением W.A.L.T. являлись традиционный белый и серый цвета.



 
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Добавил: Сергеева Наталья Сегодня, 15:54

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