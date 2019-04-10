Первый, выпущенный в 1993 году телефон Apple продемонстрировали на видео





Корпорация Apple представила телефон W.A.L.T. на выставке Macworld Expo в 1993 году в Бостоне (США), однако в розничную продажу он так и не поступил.На видео устройство запечатлено во время работы. Предшественник iPhone внешне напоминал планшет, но по функциональности являлся телефоном и факсом. Он был оснащен сенсорным дисплеем, интегрированной книгой адресов, определителем звонка и стилусом. При создании W.A.L.T. производитель применил инновационные для того времени технологии: устройство могло распознавать рукописный ввод текста, имело доступ к системе онлайн-платежей и настраивало рингтоны.«Прародитель» iPhone был укомплектован жестким диском, работающим на базе Mac OS 6. Цветовым решением W.A.L.T. являлись традиционный белый и серый цвета.