В Великобритании женщине выплатили страховку за ущерб от занимавшимся сексом с ее авто коня





Наиболее необычным и смешным страховым случаем за 2018 год является эпизод, когда конь перепутал транспортное средство с «потенциальной избранницей». Никто не понял, почему автомобиль вызвал такой «интерес» у животного, однако машина была изрядно помята. Владелица автомобиля была шокирована, увидев поврежденное имущество в местах, где конь пытался найти точку опоры. После проведения расследования женщина все же смогла получить страховку.Еще один интересный момент в истории страхования, с которым столкнулись британские эксперты, – замена мобильного устройства после того, как обезьяна вырвала сумку у застрахованного клиента и, проверив содержимое, разбила телефон. Успехом увенчалась и претензия, когда мужчина потребовал медицинскую помощь после укуса гориллы.Специалисты выплатили страховку и тогда, когда вор неудачно проник в сарай одного из жителей, где оказался запертым, а потом был обнаружен стражами порядка. Компенсацию удалось получить и мужчине, который запер кота в своем авто по случайности, когда пушистый друг нанес значительный ущерб салону транспортного средства.