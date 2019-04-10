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Военный эксперт: Российский ЗРК «ТОР-М2» не имеет конкурентов на Западе

Военный эксперт Игорь Коротченко заявил, что ЗРК «ТОР-М2» не имеет аналогов на Западе. Также он добавил, что арктическая версия ЗРК «ТОР-М2ДТ» имеет еще более впечатляющие характеристики.
Военный эксперт: Российский ЗРК «ТОР-М2» не имеет конкурентов на Западе

Согласно мнению специалиста, эта система ПВО может выявить и ликвидировать крылатые ракеты, которые летают на расстоянии 10 метров от поверхности. Также этот зенитно-ракетный комплекс способен поразить цели на высоте 12 тысяч метров над землей.

ЗРК «ТОР-М2ДТ» представляет собой универсальную систему защиты, которая способна за 2,5 секунды выпустить 16 ракет. Почти в 100 процентах случаев снаряд достигает цели. Сейчас эта система обороны прикрывает российскую границу по всему Арктическому региону.



 
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Добавил: Белоусов Алексей Сегодня, 14:46

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