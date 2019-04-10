Военный эксперт: Российский ЗРК «ТОР-М2» не имеет конкурентов на Западе





Согласно мнению специалиста, эта система ПВО может выявить и ликвидировать крылатые ракеты, которые летают на расстоянии 10 метров от поверхности. Также этот зенитно-ракетный комплекс способен поразить цели на высоте 12 тысяч метров над землей.ЗРК «ТОР-М2ДТ» представляет собой универсальную систему защиты, которая способна за 2,5 секунды выпустить 16 ракет. Почти в 100 процентах случаев снаряд достигает цели. Сейчас эта система обороны прикрывает российскую границу по всему Арктическому региону.