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Ученые: Шашлык смертельно опасен для здоровья

Ученые провели исследования и установили, что любимый во многих странах мира шашлык на самом деле смертельно опасен для здоровья человека. Он значительно повышает риск развития многих видов рака, а также провоцирует другие заболевания.
Ученые: Шашлык смертельно опасен для здоровья

Многие ученые до сих пор спорят относительно пользы или вреда мяса для здоровья человека, но на счет шашлыка практически все они согласны. Специалисты отмечают, это блюда, приготовленное на костре, не только плохо и долго усваивается организмом, но и несет ему смертельную угрозу. Употребление шашлыка приводит к повышению риска возникновения астмы, пневмонии и других подобных заболеваний на 40-60%.

По мнению ученых из Китая, существуют еще более опасные последствия регулярного употребления шашлыка – это целый спектр онкологических заболеваний. Они отметили такие виды онкологии как рак кожи, легких и мочевого пузыря. Американские специалисты из Университета Техаса заявили о том, что шашлык провоцирует онкологические заболевания почек. Их коллеги из другого штата отмечают, что опасен не только шашлык, но и все жаренное мясо.
Ученые: Шашлык смертельно опасен для здоровья

В данном вопросе, отмечают ученые, важен сам метод приготовления блюда. Во время жарки шашлыка на костре или мангале в мясо попадет множество продуктов горения, смол из древесины и других компонентов, вредных для организма. Также подобная обработка приводит к увеличению в продукте числа канцерогенов.



 
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Наука
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 15:30

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