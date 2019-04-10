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Супруга Валентина Юдашкина Марина: "Состояние здоровья мужа находится под контролем"

Марина, супруга Валентина Юдашкина, впервые рассказала о состоянии здоровья знаменитого российского кутюрье в интервью одному из отечественных изданий. По ее словам, несмотря на онкологическое заболевание, беспокоиться поклонникам модельера не стоит, состояние его здоровья находится под контролем.

Супруга Валентина Юдашкина Марина: "Состояние здоровья мужа находится под контролем"

О том, что у Валентина Юдашкина онкология, общественность узнала два года назад от Андрея Малахова. Почитатели талантливого дизайнера были шокированы откровениями телеведущего, однако больше на эту тему никто ничего не говорил, а это порождало множество слухов и домыслов. В последнее время дизайнер очень изменился: он похудел, а его речь стала тихой.

Самый близкий человек Валентина Юдашкина, его жена Марина, впервые рассказала о состоянии здоровья знаменитости, заверив поклонников, что им беспокоиться не стоит. В беседе с журналистами одного из российских изданий она отметила, что самочувствие кутюрье хорошее, а на слухи, которые периодически появляются, супруги не обращают внимания.

По словам Марины, Валентин Юдашкин следит за своим здоровьем, обращается к медикам, но пока никаких предписаний специалисты ему не давали, поскольку у дизайнера все в порядке. Сейчас модельер много времени проводит в общении с самыми близкими людьми: дочерью, зятем, внуками и супругой.

Относительно творческой деятельности Марина Юдашкина сообщила, что у кутюрье есть много идей, которые он намерен воплотить в жизнь уже в самом ближайшем будущем.



 
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Добавил: Сергеева Наталья Сегодня, 14:22

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