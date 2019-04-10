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Sony построила большой 19-метровый 16K экран в Японии
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Sony построила большой 19-метровый 16K экран в Японии

Компания Sony выполнила специальный заказ, полученный от исследовательского центра космической группы Shiseido. Для этого она построила в городе Иокогама, Япония, большой 19-метровый 16K экран.
Sony построила большой 19-метровый 16K экран в Японии

Перед компанией Sony была поставлена нетривиальная задача, но специалисты бренда смогли с ней справиться. Они построили большой 16K экран, чье разрешение в 64 раза больше обычного 1080p Full HD варианта. Его размеры поражают – 19,2 метра в ширину и 5,4 метра в высоту. Он настолько большой, что будет занимать всю стенку, от пола до потолка, в большом выставочном зале исследовательского центра японской космической группы Shideido. Представители бренда сознались, что фактически это не один большой экран, а несколько более мелких, работающих вместе благодаря технологии Crystal LED. При этом речь не идет о десятках маленьких дисплеев, а всего о 3-4 крупных.

Sony отмечает, что данный экран на самом деле выдает 16K, поэтому люди, стоящие впритык к нему, не увидят никакого размытия, а тем более пикселей. Детализация этого уникального дисплея поражает воображение, как и его размер. Никто в мире не создает видео под такой формат и поэтому японский бренд будет самостоятельно делать собственные фильмы под экран. Уже сейчас он работает над лентой, призванной показать зрителям всю красоту дикой природы, сохранив натуральную величину объектов ландшафта, деревьев и животных. Компания собирается показать этот экран на предстоящей выставке NAB в Лас-Вегасе.



 
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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 14:13

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