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Hyundai показала концепт-арты нового кроссовера Venue

Компания Hyundai выложила в Сеть новые концепт-арты кроссовера Hyundai Venue. Сообщается, что автомобиль станет самой компактной и доступной моделью бренда.
Hyundai показала концепт-арты нового кроссовера Venue

Однако стоимость транспортного средства не должна смущать потенциальных клиентов, поскольку автомобиль будет оборудован в соответствии с последними технологиями. Экстерьер Hyundai Venue выполнен в привычном для фирмы дизайне. Впрочем, есть и небольшие нововведения. На эскизах четко видны выштамповки на боковых панелях, а также массивные колесные арки. Вероятнее всего, автомобиль будет переднеприводным, а силовые агрегаты поступят в двух комплектациях: бензиновые и дизельные. Объём двигателя составит от 1 до 1,4 литра.

Премьера автомобиля состоится 17 апреля на автосалоне в Нью-Йорке. Совместно с показом в США модель будет представлена и в Индии. Поступит ли данное транспортное средство на российский рынок, неизвестно.



 
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Добавил: Белоусов Алексей Сегодня, 14:30

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