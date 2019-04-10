Эксперты: Существует связь между сексуальными и пищевыми расстройствами





К болезням желудочно-кишечного тракта приводят множество совершенно разных факторов, но некоторые из них практически неизвестны людям, отмечают эксперты. Существует связь между пищевыми расстройствами и неудовлетворенностью жизнью. Она может быть связана с социальным положением, отношениями, внешностью, болезнями и целым рядом других факторов, влияющих на самооценку и самоощущение людей.Между сексуальными и пищевыми расстройствами также существует взаимосвязь, рассказывают эксперты. Многие люди, чувствующие неудовлетворенность в личной и интимной жизни, начинают искать им замену в других сферах. Чаще всего они осознают, что вкусная еда приносит им не меньше удовольствия, поэтому начинают компенсировать нехватку в одной области переизбытком в другой. Эксперты отмечают, в данном вопросе «механизм» работает в обе стороны, люди могут как сильно переедать, так и не доедать, доводить себя до анорексии.По мере нормализации сексуальной жизни у многих начинается положительная динамика и в вопросе пищи. Более удовлетворенный человек склонен принимать взвешенные и правильные решения, ведь ему нет необходимо компенсировать недостатки в других сферах жизни.