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Эксперты: Существует связь между сексуальными и пищевыми расстройствами

Американские эксперты отмечают, многие люди даже не предполагают, как одни части их жизни влияют на другие. Они рассказали о том, что существует конкретная связь между сексуальными и пищевыми расстройствами.
Эксперты: Существует связь между сексуальными и пищевыми расстройствами

К болезням желудочно-кишечного тракта приводят множество совершенно разных факторов, но некоторые из них практически неизвестны людям, отмечают эксперты. Существует связь между пищевыми расстройствами и неудовлетворенностью жизнью. Она может быть связана с социальным положением, отношениями, внешностью, болезнями и целым рядом других факторов, влияющих на самооценку и самоощущение людей.

Между сексуальными и пищевыми расстройствами также существует взаимосвязь, рассказывают эксперты. Многие люди, чувствующие неудовлетворенность в личной и интимной жизни, начинают искать им замену в других сферах. Чаще всего они осознают, что вкусная еда приносит им не меньше удовольствия, поэтому начинают компенсировать нехватку в одной области переизбытком в другой. Эксперты отмечают, в данном вопросе «механизм» работает в обе стороны, люди могут как сильно переедать, так и не доедать, доводить себя до анорексии.
Эксперты: Существует связь между сексуальными и пищевыми расстройствами

По мере нормализации сексуальной жизни у многих начинается положительная динамика и в вопросе пищи. Более удовлетворенный человек склонен принимать взвешенные и правильные решения, ведь ему нет необходимо компенсировать недостатки в других сферах жизни.



 
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Наука
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 14:38

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