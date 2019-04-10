Замена красного мяса белками растительного происхождения снижает угрозу сердечно-сосудистых заболеваний





Специалисты из Школы общественного здравоохранения совместно с учеными из Университета Пердью в США проанализировали данные 36 научных экспериментов с участием 1800 добровольцев.В целях исследования участников разделили на две группы. В первой группе в рацион питания испытуемых входило красное мясо, а во второй группе испытуемые отдавали предпочтение потреблению другой пищи, например, рыбе, курятине, углеводам или протеинам из продуктов растительного происхождения (орехи, бобовые, соя). Затем специалисты изучили информацию о показателях кровяного давления, содержании холестерина, липопротеинов и триглицеридов в крови. В медицине это все является факторами риска появления болезней сердечно-сосудистой системы.В результате эксперты зафиксировали у добровольцев, потребляющих высококачественные продукты с высоким содержанием растительных белков, более низкий уровень общего и «плохого» холестерина по сравнению с другими участниками, питавшимися красным мясом.Подводя итоги, авторы научной работы порекомендовали соблюдать здоровые вегетарианские и средиземноморские диеты.