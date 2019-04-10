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Замена красного мяса белками растительного происхождения снижает угрозу сердечно-сосудистых заболеваний

Рацион питания, в котором красное мясо заменено пищей со здоровыми белками растительного происхождения, снижает угрозу появления сердечно-сосудистых заболеваний. К таким выводам пришли американские ученые в результате проведенных исследований.
Замена красного мяса белками растительного происхождения снижает угрозу сердечно-сосудистых заболеваний

Специалисты из Школы общественного здравоохранения совместно с учеными из Университета Пердью в США проанализировали данные 36 научных экспериментов с участием 1800 добровольцев.

В целях исследования участников разделили на две группы. В первой группе в рацион питания испытуемых входило красное мясо, а во второй группе испытуемые отдавали предпочтение потреблению другой пищи, например, рыбе, курятине, углеводам или протеинам из продуктов растительного происхождения (орехи, бобовые, соя). Затем специалисты изучили информацию о показателях кровяного давления, содержании холестерина, липопротеинов и триглицеридов в крови. В медицине это все является факторами риска появления болезней сердечно-сосудистой системы.

В результате эксперты зафиксировали у добровольцев, потребляющих высококачественные продукты с высоким содержанием растительных белков, более низкий уровень общего и «плохого» холестерина по сравнению с другими участниками, питавшимися красным мясом.
Замена красного мяса белками растительного происхождения снижает угрозу сердечно-сосудистых заболеваний

Подводя итоги, авторы научной работы порекомендовали соблюдать здоровые вегетарианские и средиземноморские диеты.



 
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Наука
Добавил: Сергеева Наталья Сегодня, 15:04

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