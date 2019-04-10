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Ученные доказали пользу регулярного приема горячих ванн

Американские ученые провели ряд экспериментов и заключили – прием горячих ванн полезен для здоровья. Отмечается, что данный вид процедур помогает ускорить метаболические процессы.
Ученные доказали пользу регулярного приема горячих ванн

В ходе исследования добровольцы принимали горячие ванны при температуре приблизительно 39 градусов. Необходимо было провести курс продолжительностью 10 процедур. До и после погружения в воду испытуемым брали кровь на анализ, а также измеряли давление, частоту сердечных сокращений и температуру. Также эти показатели снимались спустя два часа.

По окончанию эксперимента у всех участников было отмечено снижение уровня воспалительных процессов в организме. Также отмечалась стабилизация показателей глюкозы крови. Соответственно, ученые сделали вывод, что горячие ванны способствуют поддержанию здоровья.

Специалисты рекомендуют принимать горячую ванну не более 20 минут, однако длительность сеанса следует увеличивать постепенно и начать лучше с двух-пяти минут. После процедуры необходимо восполнить потерю влаги, соли и витамина С. Для этого отлично подойдет чай с шиповником или черной смородиной и соль, смешанная с семенами кунжута.



 
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Наука
Добавил: Никишева Наталья Сегодня, 13:52

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