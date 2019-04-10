Ученные доказали пользу регулярного приема горячих ванн





В ходе исследования добровольцы принимали горячие ванны при температуре приблизительно 39 градусов. Необходимо было провести курс продолжительностью 10 процедур. До и после погружения в воду испытуемым брали кровь на анализ, а также измеряли давление, частоту сердечных сокращений и температуру. Также эти показатели снимались спустя два часа.По окончанию эксперимента у всех участников было отмечено снижение уровня воспалительных процессов в организме. Также отмечалась стабилизация показателей глюкозы крови. Соответственно, ученые сделали вывод, что горячие ванны способствуют поддержанию здоровья.Специалисты рекомендуют принимать горячую ванну не более 20 минут, однако длительность сеанса следует увеличивать постепенно и начать лучше с двух-пяти минут. После процедуры необходимо восполнить потерю влаги, соли и витамина С. Для этого отлично подойдет чай с шиповником или черной смородиной и соль, смешанная с семенами кунжута.