Блогер опроверг популярный миф о быстрой зарядке выключенного смартфона





На опубликованных кадрах демонстрируются показатели китайского и американского устройств, но сравнивать друг с другом гаджеты блогер не стал, так как Huawei известен поддержкой быстрой зарядки, мощность которой составляет 40 Вт. Так, исследователь обнаружил, что явных изменений нет: за 15 минут включенные устройства пополнились зарядом от 0 до 9% и от 0 до 43%. После полной разрядки и выключения уровни стали такими же.Блогер смог доказать, что скорость зарядки аккумулятора мобильного аппарата не зависит от того, включен он или выключен. По словам специалиста, единственный фактор, влияющий на время заряда, – выходная мощность самого зарядного устройства.