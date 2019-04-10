Блогер опроверг популярный миф о быстрой зарядке выключенного смартфона
Блогер YouTube-канала под названием TheUnlockr опроверг популярный миф о том, что в выключенном состоянии смартфоны заряжаются быстрее. Для этого автору ролика пришлось протестировать смартфоны iPhone XS Max и Huawei P30 Pro.
На опубликованных кадрах демонстрируются показатели китайского и американского устройств, но сравнивать друг с другом гаджеты блогер не стал, так как Huawei известен поддержкой быстрой зарядки, мощность которой составляет 40 Вт. Так, исследователь обнаружил, что явных изменений нет: за 15 минут включенные устройства пополнились зарядом от 0 до 9% и от 0 до 43%. После полной разрядки и выключения уровни стали такими же.
Блогер смог доказать, что скорость зарядки аккумулятора мобильного аппарата не зависит от того, включен он или выключен. По словам специалиста, единственный фактор, влияющий на время заряда, – выходная мощность самого зарядного устройства.
На опубликованных кадрах демонстрируются показатели китайского и американского устройств, но сравнивать друг с другом гаджеты блогер не стал, так как Huawei известен поддержкой быстрой зарядки, мощность которой составляет 40 Вт. Так, исследователь обнаружил, что явных изменений нет: за 15 минут включенные устройства пополнились зарядом от 0 до 9% и от 0 до 43%. После полной разрядки и выключения уровни стали такими же.
Блогер смог доказать, что скорость зарядки аккумулятора мобильного аппарата не зависит от того, включен он или выключен. По словам специалиста, единственный фактор, влияющий на время заряда, – выходная мощность самого зарядного устройства.
Технологии
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 14:01