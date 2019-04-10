LG запатентовала уникальный гибкий и прозрачный смартфон
Компания LG запатентовала необычный гибкий и прозрачный смартфон, имеющий основную камеру с несколькими кристаллами и экран практически без границ. Об этом стало известно из публикации Ведомства по патентам и товарным знакам США.
LG подала соответствующие документы еще в 2015 году, но ее гибкий и прозрачный смартфон утвердили и запатентовали только недавно. Согласно опубликованным сведениям, это очень смелый и революционный концепт, далекий от своего воплощения в жизнь. «Мобильная станция», так в документах называется устройство, состоит из двух тонких экранов, которые можно складывать вдвое. Они могут работать как вместе, так и полностью автономно.
Оба экрана могут менять степень своей прозрачности в зависимости от желаний пользователя, в некоторых случаях владелец сможет увидеть свои руки, держащие смартфон снизу, с тыльной стороны. Согласно патенту, «мобильная станция» LG будет иметь сенсорные экраны с двух сторон, поэтому управление может происходить самыми разными способами. В документах указано, что одновременно один дисплей можно использовать для ввода данных и делать полностью прозрачным, а второй применять как самый обычный экран.
Эксперты отмечают, такой прозрачный и гибкий смартфон от LG – это лишь смелая идея и наработка с прицелом на будущее. В качестве примера они привели недавний Samsung Galaxy Fold, имеющий спорный складной экран.
LG подала соответствующие документы еще в 2015 году, но ее гибкий и прозрачный смартфон утвердили и запатентовали только недавно. Согласно опубликованным сведениям, это очень смелый и революционный концепт, далекий от своего воплощения в жизнь. «Мобильная станция», так в документах называется устройство, состоит из двух тонких экранов, которые можно складывать вдвое. Они могут работать как вместе, так и полностью автономно.
Оба экрана могут менять степень своей прозрачности в зависимости от желаний пользователя, в некоторых случаях владелец сможет увидеть свои руки, держащие смартфон снизу, с тыльной стороны. Согласно патенту, «мобильная станция» LG будет иметь сенсорные экраны с двух сторон, поэтому управление может происходить самыми разными способами. В документах указано, что одновременно один дисплей можно использовать для ввода данных и делать полностью прозрачным, а второй применять как самый обычный экран.
Эксперты отмечают, такой прозрачный и гибкий смартфон от LG – это лишь смелая идея и наработка с прицелом на будущее. В качестве примера они привели недавний Samsung Galaxy Fold, имеющий спорный складной экран.
Технологии
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 13:43