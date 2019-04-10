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Исследование: Покупатели Pixel 3 и OnePlus 6T часто являются бывшими владельцами Samsung
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Исследование: Покупатели Pixel 3 и OnePlus 6T часто являются бывшими владельцами Samsung

Новое исследование Counterpoint Research показало, что покупатели смартфонов на Android, таких как Pixel 3 и OnePlus 6T, являются бывшими владельцами Samsung. В четвертом квартале 2018 года 37% покупателей OnePlus 6T и 51% новых владельцев Pixel 3 в прошлом использовали гаджеты южнокорейского гиганта.
Исследование: Покупатели Pixel 3 и OnePlus 6T часто являются бывшими владельцами Samsung

Samsung является крупнейшим производителем телефонов на планете, тогда как OnePlus 6T упал в цене на £ 69, а Pixel 3 - всего на 40 £ дешевле, чем S10. Что касается iPhone, то Apple не только является вторым по величине продавцом телефонов на планете, но его цены также резко выросли. Несмотря на это, только 16% покупателей OnePlus 6T и 18% владельцев Pixel 3 перешли на Android-смартфоны после iPhone - в основном iPhone 7, 6 и старше.

Тем не менее, бывшие покупатели Motorola были крупнейшими покупателями Pixel 3 (14%), а бывшие владельцы LG (15%) были склонны к OnePlus.



 
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Добавил: Кравченко Алена Сегодня, 12:28

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