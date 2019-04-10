Исследование: Покупатели Pixel 3 и OnePlus 6T часто являются бывшими владельцами Samsung





Samsung является крупнейшим производителем телефонов на планете, тогда как OnePlus 6T упал в цене на £ 69, а Pixel 3 - всего на 40 £ дешевле, чем S10. Что касается iPhone, то Apple не только является вторым по величине продавцом телефонов на планете, но его цены также резко выросли. Несмотря на это, только 16% покупателей OnePlus 6T и 18% владельцев Pixel 3 перешли на Android-смартфоны после iPhone - в основном iPhone 7, 6 и старше.Тем не менее, бывшие покупатели Motorola были крупнейшими покупателями Pixel 3 (14%), а бывшие владельцы LG (15%) были склонны к OnePlus.