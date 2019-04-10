«Вы же друг друга так зовете»:Марина Зудина объяснила, почему сын Павел Табаков называет ее по имени





В интервью вдова художественного руководителя «Табакерки» и МХТ им. Чехова рассказала: наследник называл ее «Марина» или «Мариша» еще будучи совсем маленьким. Обращение же к звездному отцу у Павла Табакова было «Олег» или «Олег Павлович». В третьем лице ребенок называл родных «мама» и «папа». Когда Марина Зудина интересовалась у отпрыска, почему он обращается к ним именно так, сын отвечал: «Вы же друг друга так зовете!». Мальчик добавлял, что мать не называет супруга «муж». По мнению знаменитости, в таком поведении сына есть логика.В настоящий момент Павел Табаков является востребованным артистом, и звездная родительница не вмешивается в карьеру сына. Актриса может делать замечания или давать рекомендации только после финального результата. Сам наследник знаменитого деятеля признается, что очень благодарен близким за возможность отказываться от неинтересной работы.