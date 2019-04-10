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«Вы же друг друга так зовете»:Марина Зудина объяснила, почему сын Павел Табаков называет ее по имени

Популярная российская актриса театра и кино, супруга метра отечественного кинематографа Марина Зудина объяснила журналистам, почему ее сын Павел обращается к ней по имени. Эта особенность у наследника Олега Табакова еще с детства.
«Вы же друг друга так зовете»:Марина Зудина объяснила, почему сын Павел Табаков называет ее по имени

В интервью вдова художественного руководителя «Табакерки» и МХТ им. Чехова рассказала: наследник называл ее «Марина» или «Мариша» еще будучи совсем маленьким. Обращение же к звездному отцу у Павла Табакова было «Олег» или «Олег Павлович». В третьем лице ребенок называл родных «мама» и «папа». Когда Марина Зудина интересовалась у отпрыска, почему он обращается к ним именно так, сын отвечал: «Вы же друг друга так зовете!». Мальчик добавлял, что мать не называет супруга «муж». По мнению знаменитости, в таком поведении сына есть логика.
«Вы же друг друга так зовете»:Марина Зудина объяснила, почему сын Павел Табаков называет ее по имени

В настоящий момент Павел Табаков является востребованным артистом, и звездная родительница не вмешивается в карьеру сына. Актриса может делать замечания или давать рекомендации только после финального результата. Сам наследник знаменитого деятеля признается, что очень благодарен близким за возможность отказываться от неинтересной работы.



 
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Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 12:38

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