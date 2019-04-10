АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Sony построила большой 19-метровый 16K экран в Японии
EUR 72.97 USD 64.78
Курс валют на 10.04.2019

Любовь Успенская показалась на публике в коротком платье с декольте

Любовь Успенская появилась на концерте «Подарок для Аллы» в коротком платье с декольте. В своем Instagram певица отметила, что этот образ для нее подобрал стилист.
Любовь Успенская показалась на публике в коротком платье с декольте

Певица поздравила с предстоящим юбилеем Аллу Пугачеву на концерте, организованном в честь наступающего праздника Примадонны. Событие состоялось на днях в «Crocus City Hall».

«Какая же Вы прекрасная, эффектная, красивая женщина! Просто восхищаюсь Вами!», «Какая Вы красивая! Эталон женщины», - писали поклонники.

Успенская в свои 65 лет обладает отличной фигурой, которую не зазорно показать, но некоторые подписчики ее страницы отметили, что лучше ей было явиться в более строгом наряде.

Артистка в последнее время приковывает внимание к своим образам. Например, на премию «Жара» она пришла в микрошортах и лакированных ботфортах. Она совершенно не стесняется своего вида и с радостью позирует перед фотографами.



 
+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Никишева Наталья Сегодня, 13:35

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Замена красного мяса белками
В Великобритании женщине выплатили
Военный эксперт: Российский ЗРК
Эксперты: Существует связь между
Hyundai показала концепт-арты нового
Супруга Валентина Юдашкина Марина:
Sony построила большой 19-метровый 16K
Блогер опроверг популярный миф о
Ученные доказали пользу регулярного
LG запатентовала уникальный гибкий и
Любовь Успенская показалась на публике
Эксперты рассказали, как проверить
Опубликованы рендеры флагманского
Рита Дакота показала фото дочери Мии в
Эксперты рассказали о самых
Ученые рассказали, как понизить высокое
Диана Арбенина рассказала, как едва не
«Вы же друг друга так зовете»:Марина
Бюджетная новинка Redmi на Qualcomm
Исследование: Покупатели Pixel 3 и
Ученые создали машину для квантовой
"Чем бы дитя не тешилось": Лера
Аналитик: Устройства Apple в будущем
Военный эксперт: Российский флот в
Компания ZTE запатентовала
Иосиф Оганесян пожалел Дмитрия
Меган Маркл намерена рожать первенца
Ученые: Люди с психическими
В Китае построили отель на месте
Анастасия Волочкова призналась, что у
Просмотреть все новости