Любовь Успенская показалась на публике в коротком платье с декольте

Певица поздравила с предстоящим юбилеем Аллу Пугачеву на концерте, организованном в честь наступающего праздника Примадонны. Событие состоялось на днях в «Crocus City Hall».«Какая же Вы прекрасная, эффектная, красивая женщина! Просто восхищаюсь Вами!», «Какая Вы красивая! Эталон женщины», - писали поклонники.Успенская в свои 65 лет обладает отличной фигурой, которую не зазорно показать, но некоторые подписчики ее страницы отметили, что лучше ей было явиться в более строгом наряде.Артистка в последнее время приковывает внимание к своим образам. Например, на премию «Жара» она пришла в микрошортах и лакированных ботфортах. Она совершенно не стесняется своего вида и с радостью позирует перед фотографами.