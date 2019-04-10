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Опубликованы рендеры флагманского смартфона OnePlus 7 в защитных чехлах

В Сети были опубликованы рендеры нового флагманского смартфона OnePlus 7. Устройство, имеющее тройную основную и выдвижную фронтальную камеры, представлено в разных защитных чехлах.
Опубликованы рендеры флагманского смартфона OnePlus 7 в защитных чехлах

Флагманский смартфон OnePlus 7 должен быть представлен в ближайшие месяцы, поэтому в Сети начали публиковать рендеры, позволяющие узнать о предполагаемом внешнем виде устройства. Уже давно стало известно, что эта модель будет иметь выдвижную фронтальную камеру, чей модуль расположится ближе к левому краю корпуса, если смотреть прямо на экран. На внешней стороне расположится тройной кристалл с 48,20 и 16 МП, а прямо под ними находится вспышка.

Смартфон OnePlus 7 получит 6,5-дюймовый AMOLED-экран практически без рамок с встроенным сканером отпечатков пальцев. У новинки не будет никаких других портов, кроме одного USB Type-C в нижней части корпуса. Согласно информации, ранее опубликованной в Сети, устройство получит 8-ядерный процессор Snapdragon 885, до 12 ГБ ОЗУ и до 256 ГБ встроенной памяти. Энергией эти комплектующие обеспечит аккумулятор объемом 4000 мАч с поддержкой быстрой зарядки.

Представление нового флагманского смартфона OnePlus 7 должно состояться в конце весны-начале лета 2019 года. Тогда бренд анонсирует официальный внешний вид своей новинки и расскажет о ее характеристиках, а также цене.



 
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Технологии
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 13:18

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