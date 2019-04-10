Эксперты рассказали о самых незащищенных авто для дистанционного взлома





Свое внимание эксперты сосредоточили на 11 автомобилях, пользующихся спросом во всем мире и имеющих технологию дистанционного доступа в салон и запуска двигателя. Эти возможности позволяют злоумышленникам использовать новые способы для угона машины. Ford Mondeo в целом получил неудовлетворительную оценку, хоть в некоторых категориях и показал неплохие результаты. Hyundai Nexo справился со значительной частью испытаний, но в целом эксперты не смогли назвать его безопасным. Популярный во всем мире Kia ProCeed был признан незащищенным, он позволяет легко взломать себя дистанционно.Премиальный Lexus UX тоже не был признан экспертами надежным в этом вопросе. С помощью дистанционного взлома воры легко могут завладеть автомобилями Porsche Macan и Toyota Corolla Hybrid, они показали плохие результаты практически во всех категориях. Несмотря на это, главным «рекордсменом» стал автомобиль Suzuki Jimny. Он провалил абсолютно все тесты и был признан самым незащищенным и подверженным дистанционному взлому со стороны злоумышленников.