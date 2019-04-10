АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Исследование: Покупатели Pixel 3 и OnePlus 6T часто являются бывшими владельцами Samsung
EUR 72.97 USD 64.78
Курс валют на 10.04.2019

Эксперты рассказали о самых незащищенных авто для дистанционного взлома

Эксперты отмечают, современные системы дистанционного доступа к автомобилям делают их более удобными и для владельцев, и для злоумышленников. Они рассказали о самых незащищенных машинах, имеющих шанс быть взломанными угонщиками.
Эксперты рассказали о самых незащищенных авто для дистанционного взлома

Свое внимание эксперты сосредоточили на 11 автомобилях, пользующихся спросом во всем мире и имеющих технологию дистанционного доступа в салон и запуска двигателя. Эти возможности позволяют злоумышленникам использовать новые способы для угона машины. Ford Mondeo в целом получил неудовлетворительную оценку, хоть в некоторых категориях и показал неплохие результаты. Hyundai Nexo справился со значительной частью испытаний, но в целом эксперты не смогли назвать его безопасным. Популярный во всем мире Kia ProCeed был признан незащищенным, он позволяет легко взломать себя дистанционно.
Эксперты рассказали о самых незащищенных авто для дистанционного взлома

Премиальный Lexus UX тоже не был признан экспертами надежным в этом вопросе. С помощью дистанционного взлома воры легко могут завладеть автомобилями Porsche Macan и Toyota Corolla Hybrid, они показали плохие результаты практически во всех категориях. Несмотря на это, главным «рекордсменом» стал автомобиль Suzuki Jimny. Он провалил абсолютно все тесты и был признан самым незащищенным и подверженным дистанционному взлому со стороны злоумышленников.



 
+Дзен +Яндекс новости
Авто
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 13:00

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Любовь Успенская показалась на публике
Эксперты рассказали, как проверить
Опубликованы рендеры флагманского
Рита Дакота показала фото дочери Мии в
Эксперты рассказали о самых
Ученые рассказали, как понизить высокое
Диана Арбенина рассказала, как едва не
«Вы же друг друга так зовете»:Марина
Бюджетная новинка Redmi на Qualcomm
Исследование: Покупатели Pixel 3 и
Ученые создали машину для квантовой
"Чем бы дитя не тешилось": Лера
Аналитик: Устройства Apple в будущем
Военный эксперт: Российский флот в
Компания ZTE запатентовала
Иосиф Оганесян пожалел Дмитрия
Меган Маркл намерена рожать первенца
Ученые: Люди с психическими
В Китае построили отель на месте
Анастасия Волочкова призналась, что у
Hyundai предложила технологию для
Вика Романец о скандале с Антоном
Дочь Валерии Анну Шульгину экстренно
Ученые назвали самый первый признак
Туроператоры составили ТОП самых
Вдова Алексея Булдакова Людмила: «Ему
На Нюрнбургринге был замечен прототип
Компьютеры воссоздали реалистичный
У Юлии Ефременковой заканчивается
Ольга Бузова цитирует отрывки из чужих
Просмотреть все новости