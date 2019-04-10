Эксперты рассказали о самых незащищенных авто для дистанционного взлома
Эксперты отмечают, современные системы дистанционного доступа к автомобилям делают их более удобными и для владельцев, и для злоумышленников. Они рассказали о самых незащищенных машинах, имеющих шанс быть взломанными угонщиками.
Свое внимание эксперты сосредоточили на 11 автомобилях, пользующихся спросом во всем мире и имеющих технологию дистанционного доступа в салон и запуска двигателя. Эти возможности позволяют злоумышленникам использовать новые способы для угона машины. Ford Mondeo в целом получил неудовлетворительную оценку, хоть в некоторых категориях и показал неплохие результаты. Hyundai Nexo справился со значительной частью испытаний, но в целом эксперты не смогли назвать его безопасным. Популярный во всем мире Kia ProCeed был признан незащищенным, он позволяет легко взломать себя дистанционно.
Премиальный Lexus UX тоже не был признан экспертами надежным в этом вопросе. С помощью дистанционного взлома воры легко могут завладеть автомобилями Porsche Macan и Toyota Corolla Hybrid, они показали плохие результаты практически во всех категориях. Несмотря на это, главным «рекордсменом» стал автомобиль Suzuki Jimny. Он провалил абсолютно все тесты и был признан самым незащищенным и подверженным дистанционному взлому со стороны злоумышленников.
Свое внимание эксперты сосредоточили на 11 автомобилях, пользующихся спросом во всем мире и имеющих технологию дистанционного доступа в салон и запуска двигателя. Эти возможности позволяют злоумышленникам использовать новые способы для угона машины. Ford Mondeo в целом получил неудовлетворительную оценку, хоть в некоторых категориях и показал неплохие результаты. Hyundai Nexo справился со значительной частью испытаний, но в целом эксперты не смогли назвать его безопасным. Популярный во всем мире Kia ProCeed был признан незащищенным, он позволяет легко взломать себя дистанционно.
Премиальный Lexus UX тоже не был признан экспертами надежным в этом вопросе. С помощью дистанционного взлома воры легко могут завладеть автомобилями Porsche Macan и Toyota Corolla Hybrid, они показали плохие результаты практически во всех категориях. Несмотря на это, главным «рекордсменом» стал автомобиль Suzuki Jimny. Он провалил абсолютно все тесты и был признан самым незащищенным и подверженным дистанционному взлому со стороны злоумышленников.
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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 13:00