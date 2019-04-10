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Рита Дакота показала фото дочери Мии в своих туфлях

Рита Дакота опубликовала новое фото своей полуторогодовалой дочери Мии, где девочка примеряет мамины туфли. Поклонники певицы написали восторженные комментарии и отметили, что ребенок идет по стопам матери.
Рита Дакота показала фото дочери Мии в своих туфлях

Артистка написала в комментарии к своему посту, что фото сделала няня девочки, а туфли Мия выбрала одни из самых лучших – в которых певица выходила на ковровую дорожку «Жары». Поклонники отметили вкус юной модницы и писали, что этим дочь удалась в маму.

«Миярик уже с детства знает толк в моде», «Такая славная Миюха, и красотка, вся в маму», «Какая прелесть», - писали фанаты. Также многие фолловеры заметили, что у няни на снимке не хватает носка, и высказывали разные предположения: «Мне кажется, это няня примеряла туфли, а Миюша спалила», «А почему няня в одном носке? Тоже Мия отжала?», «А няня не успела вообще второй тапочек надеть».

29-летняя Рита Дакота воспитывает дочь самостоятельно. С отцом девочки, Владом Соколовским, она развелась в 2018 году после того, как стало известно о его многочисленных изменах.



 
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Добавил: Никишева Наталья Сегодня, 13:09

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