Ученые рассказали, как понизить высокое давление без лекарств





В рамках проведенного исследования 129 мужчин и женщин были поделены на три группы. Первая группа на протяжении 16 недель питалась специальными продуктами, занималась физической подготовкой и вела контроль над собственным весом. Вторая группа была ограничена только диетой. А третья группа (контрольная) вела привычный образ жизни.Результат оказался весьма впечатляющим. Люди из первой группы начали значительно лучше себя чувствовать. Кроме этого, 85 процентов и вовсе перестали принимать препараты. Вторая группа также показала неплохой результат – только 23 процента нуждалось в потреблении лекарств. Ну а контрольная группа финишировала без каких-либо серьезных изменений, в результате чего было подтверждено, что правильное питание и активный образ жизни позволяют улучшить самочувствие и нормализировать артериальное давление.