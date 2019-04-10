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Ученые рассказали, как понизить высокое давление без лекарств

Специалисты из США рассказали, как понизить артериальное давление без применения лекарственных препаратов. Эффективность данного метода была подтверждена экспериментально.
Ученые рассказали, как понизить высокое давление без лекарств

В рамках проведенного исследования 129 мужчин и женщин были поделены на три группы. Первая группа на протяжении 16 недель питалась специальными продуктами, занималась физической подготовкой и вела контроль над собственным весом. Вторая группа была ограничена только диетой. А третья группа (контрольная) вела привычный образ жизни.

Результат оказался весьма впечатляющим. Люди из первой группы начали значительно лучше себя чувствовать. Кроме этого, 85 процентов и вовсе перестали принимать препараты. Вторая группа также показала неплохой результат – только 23 процента нуждалось в потреблении лекарств. Ну а контрольная группа финишировала без каких-либо серьезных изменений, в результате чего было подтверждено, что правильное питание и активный образ жизни позволяют улучшить самочувствие и нормализировать артериальное давление.



 
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Наука
Добавил: Белоусов Алексей Сегодня, 12:52

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