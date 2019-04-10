Ученые создали машину для квантовой суперпозиции возможного будущего
Сингапурские и австралийские ученые создали необычную машину. Она предназначена для квантовой суперпозиции возможного будущего и поможет современному искусственному интеллекту(ИИ) быстрее анализировать последствия своих решений.
Ученые из Сингапура и Австралии поставили перед собой задачу создать подобную необычную машину и достигли результата. В основе их компьютера, предназначенного для квантовой суперпозиции возможного будущего, лежит принцип и идея Ричарда Фейнмана, предположившего, что частица, перемещаясь из точки А в точку Б, делает это не по одной траектории, а сразу по всем возможным. Такой подход заложил основы этого направления современной физики, поэтому создание подобной машины является важным шагом в направлении прикладного применения теоретических знаний.
Компьютер с квантовой суперпозицией возможного будущего позволит современным ИИ более эффективно анализировать последствия своих решений. Это достигается за счет того, что вычислительные возможности устройства фокусируются на точке, когда все сценарии вероятны, и именно отсюда начинается «просчет» этих вариантов.
Ученые уверены, их машина способна изменить все представления о современных технологиях, ведь сейчас обычные компьютеры и ИИ используют малоэффективный способ анализа своих действий и их последствий. В будущем на это будет требоваться намного меньше времени, а результаты станут только точнее.
Ученые из Сингапура и Австралии поставили перед собой задачу создать подобную необычную машину и достигли результата. В основе их компьютера, предназначенного для квантовой суперпозиции возможного будущего, лежит принцип и идея Ричарда Фейнмана, предположившего, что частица, перемещаясь из точки А в точку Б, делает это не по одной траектории, а сразу по всем возможным. Такой подход заложил основы этого направления современной физики, поэтому создание подобной машины является важным шагом в направлении прикладного применения теоретических знаний.
Компьютер с квантовой суперпозицией возможного будущего позволит современным ИИ более эффективно анализировать последствия своих решений. Это достигается за счет того, что вычислительные возможности устройства фокусируются на точке, когда все сценарии вероятны, и именно отсюда начинается «просчет» этих вариантов.
Ученые уверены, их машина способна изменить все представления о современных технологиях, ведь сейчас обычные компьютеры и ИИ используют малоэффективный способ анализа своих действий и их последствий. В будущем на это будет требоваться намного меньше времени, а результаты станут только точнее.
Наука
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 12:25