Ученые создали машину для квантовой суперпозиции возможного будущего





Ученые из Сингапура и Австралии поставили перед собой задачу создать подобную необычную машину и достигли результата. В основе их компьютера, предназначенного для квантовой суперпозиции возможного будущего, лежит принцип и идея Ричарда Фейнмана, предположившего, что частица, перемещаясь из точки А в точку Б, делает это не по одной траектории, а сразу по всем возможным. Такой подход заложил основы этого направления современной физики, поэтому создание подобной машины является важным шагом в направлении прикладного применения теоретических знаний.Компьютер с квантовой суперпозицией возможного будущего позволит современным ИИ более эффективно анализировать последствия своих решений. Это достигается за счет того, что вычислительные возможности устройства фокусируются на точке, когда все сценарии вероятны, и именно отсюда начинается «просчет» этих вариантов.Ученые уверены, их машина способна изменить все представления о современных технологиях, ведь сейчас обычные компьютеры и ИИ используют малоэффективный способ анализа своих действий и их последствий. В будущем на это будет требоваться намного меньше времени, а результаты станут только точнее.