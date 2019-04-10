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Военный эксперт: Российский флот в Арктике небоеспособен против США

Российский флот в подледных условиях Арктики является фактически небоеспособным против вооружения США. Такое заявление принадлежит военному эксперту Максиму Климову, считающему, что вместо реальных действий Россия занимается «арктическим фитнесом».
Военный эксперт: Российский флот в Арктике небоеспособен против США

Специалист в интервью обратил внимание на то, что ВМФ РФ не провел ни единого выстрела торпедами с системами самонаведения и не имел торпед, известных как «Физик-1», которые могут эффективно наводиться среди ледников. В отличие от России «вероятный противник» активно занимается проведением регулярных учений, включая ICEX. По мнению капитана 3-го ранга запаса, отсутствие подобных мероприятий в РФ связано с недостаточным финансированием и боязнью, что такие тренировки в сложных климатических условиях могут «вскрыть» острые проблемные вопросы, касающиеся возможностей ВМФ России.

Подобная ситуация является «нетерпимой» и требует проведения решительных мер по устранению имеющихся проблем как можно скорее, - заключил эксперт.



 
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Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 12:08

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