Военный эксперт: Российский флот в Арктике небоеспособен против США





Специалист в интервью обратил внимание на то, что ВМФ РФ не провел ни единого выстрела торпедами с системами самонаведения и не имел торпед, известных как «Физик-1», которые могут эффективно наводиться среди ледников. В отличие от России «вероятный противник» активно занимается проведением регулярных учений, включая ICEX. По мнению капитана 3-го ранга запаса, отсутствие подобных мероприятий в РФ связано с недостаточным финансированием и боязнью, что такие тренировки в сложных климатических условиях могут «вскрыть» острые проблемные вопросы, касающиеся возможностей ВМФ России.Подобная ситуация является «нетерпимой» и требует проведения решительных мер по устранению имеющихся проблем как можно скорее, - заключил эксперт.