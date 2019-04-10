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Диана Арбенина рассказала, как едва не погибла в море вместе с детьми

Диана Арбенина на онлайн шоу «Ок на связи!» рассказала, как однажды чуть не погибла в море вместе со своими детьми. Она отметила, что событие произошло как раз в ее день рождения.
Диана Арбенина рассказала, как едва не погибла в море вместе с детьми

Обычно известная рок-исполнительница отмечает праздники концертами. Но в тот злополучный день она решила сменить обстановку и отправиться со своими детьми в плаванье на лодке в море. Во время этой прогулки поднялся сильнейший шторм, лодку стало раскачивать, воду заливало с бортов. Транспортное средство было близко к тому, чтобы перевернуться вместе с пассажирами.

Певица сказала, что очень пожалела тогда о том, что отправилась в такое опасное путешествие. «Дети были еще совсем маленькие. Года два. Я тогда все на свете прокляла», - заявила Арбенина. Теперь семейный отдых она планирует в более спокойных местах. Недавно они путешествовали туром по Испании, а еще были в мексиканском городе Чичен-Ице.
Диана Арбенина рассказала, как едва не погибла в море вместе с детьми

Артистка призналась, что хотела бы, чтобы дети в будущем сопровождали ее во время концертной деятельности, стали частью ее команды. Артем мог бы помогать с аппаратурой, а Марта – в гримерке.



 
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Добавил: Никишева Наталья Сегодня, 12:43

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