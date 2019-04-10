Диана Арбенина рассказала, как едва не погибла в море вместе с детьми





Обычно известная рок-исполнительница отмечает праздники концертами. Но в тот злополучный день она решила сменить обстановку и отправиться со своими детьми в плаванье на лодке в море. Во время этой прогулки поднялся сильнейший шторм, лодку стало раскачивать, воду заливало с бортов. Транспортное средство было близко к тому, чтобы перевернуться вместе с пассажирами.Певица сказала, что очень пожалела тогда о том, что отправилась в такое опасное путешествие. «Дети были еще совсем маленькие. Года два. Я тогда все на свете прокляла», - заявила Арбенина. Теперь семейный отдых она планирует в более спокойных местах. Недавно они путешествовали туром по Испании, а еще были в мексиканском городе Чичен-Ице.Артистка призналась, что хотела бы, чтобы дети в будущем сопровождали ее во время концертной деятельности, стали частью ее команды. Артем мог бы помогать с аппаратурой, а Марта – в гримерке.