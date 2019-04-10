"Чем бы дитя не тешилось": Лера Кудрявцева покаталась на карусели в Лондоне
Известная российская телеведущая на несколько дней приехала в Лондон. В столице Великобритании звезда посетила многие достопримечательности города и покаталась на детской карусели со словами: «Чем бы дитя не тешилось».
О своих небольших каникулах в Лондоне Лера Кудрявцева подробно рассказывает своим подписчикам в Instagram. В «Историях» телеведущая показала, как побывала на знаменитом «London Eye», большом колесе обозрения, с которого открывается вид на всю столицу Великобритании. Потом звезде захотелось покататься на детской карусели, и она решила не отказывать себе в этом удовольствии. Такое решение телеведущая прокомментировала так: «Чем бы дитя не тешилось – лишь бы не замерзло». Она отметила, что погода стоит пасмурная и достаточно прохладная.
Лера Кудрявцева сообщила подписчикам, что не могла обойти стороной знаменитый блошиный рынок Лондона. Телеведущая очень любит подобные места, так как у них своя уникальная атмосфера и большой выбор разнообразных товаров на все случаи жизни. Сначала звезда посетила несколько магазинов с вещами и отметила, что для нее – это настоящий рай на Земле. Далее она прошла по антикварным, продуктовым, ювелирным и другим заведениям на том же блошином рынке и активно делилась с поклонниками своими впечатлениями. В завершении звезда решила вернуться к знаменитому «London Eye» и еще один раз покататься на нем.
О своих небольших каникулах в Лондоне Лера Кудрявцева подробно рассказывает своим подписчикам в Instagram. В «Историях» телеведущая показала, как побывала на знаменитом «London Eye», большом колесе обозрения, с которого открывается вид на всю столицу Великобритании. Потом звезде захотелось покататься на детской карусели, и она решила не отказывать себе в этом удовольствии. Такое решение телеведущая прокомментировала так: «Чем бы дитя не тешилось – лишь бы не замерзло». Она отметила, что погода стоит пасмурная и достаточно прохладная.
Лера Кудрявцева сообщила подписчикам, что не могла обойти стороной знаменитый блошиный рынок Лондона. Телеведущая очень любит подобные места, так как у них своя уникальная атмосфера и большой выбор разнообразных товаров на все случаи жизни. Сначала звезда посетила несколько магазинов с вещами и отметила, что для нее – это настоящий рай на Земле. Далее она прошла по антикварным, продуктовым, ювелирным и другим заведениям на том же блошином рынке и активно делилась с поклонниками своими впечатлениями. В завершении звезда решила вернуться к знаменитому «London Eye» и еще один раз покататься на нем.
ШоуБиз
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 12:17