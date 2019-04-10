АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Исследование: Покупатели Pixel 3 и OnePlus 6T часто являются бывшими владельцами Samsung
EUR 72.97 USD 64.78
Курс валют на 10.04.2019

"Чем бы дитя не тешилось": Лера Кудрявцева покаталась на карусели в Лондоне

Известная российская телеведущая на несколько дней приехала в Лондон. В столице Великобритании звезда посетила многие достопримечательности города и покаталась на детской карусели со словами: «Чем бы дитя не тешилось».
"Чем бы дитя не тешилось": Лера Кудрявцева покаталась на карусели в Лондоне

О своих небольших каникулах в Лондоне Лера Кудрявцева подробно рассказывает своим подписчикам в Instagram. В «Историях» телеведущая показала, как побывала на знаменитом «London Eye», большом колесе обозрения, с которого открывается вид на всю столицу Великобритании. Потом звезде захотелось покататься на детской карусели, и она решила не отказывать себе в этом удовольствии. Такое решение телеведущая прокомментировала так: «Чем бы дитя не тешилось – лишь бы не замерзло». Она отметила, что погода стоит пасмурная и достаточно прохладная.
"Чем бы дитя не тешилось": Лера Кудрявцева покаталась на карусели в Лондоне

Лера Кудрявцева сообщила подписчикам, что не могла обойти стороной знаменитый блошиный рынок Лондона. Телеведущая очень любит подобные места, так как у них своя уникальная атмосфера и большой выбор разнообразных товаров на все случаи жизни. Сначала звезда посетила несколько магазинов с вещами и отметила, что для нее – это настоящий рай на Земле. Далее она прошла по антикварным, продуктовым, ювелирным и другим заведениям на том же блошином рынке и активно делилась с поклонниками своими впечатлениями. В завершении звезда решила вернуться к знаменитому «London Eye» и еще один раз покататься на нем.



 
+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 12:17

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Любовь Успенская показалась на публике
Эксперты рассказали, как проверить
Опубликованы рендеры флагманского
Рита Дакота показала фото дочери Мии в
Эксперты рассказали о самых
Ученые рассказали, как понизить высокое
Диана Арбенина рассказала, как едва не
«Вы же друг друга так зовете»:Марина
Бюджетная новинка Redmi на Qualcomm
Исследование: Покупатели Pixel 3 и
Ученые создали машину для квантовой
"Чем бы дитя не тешилось": Лера
Аналитик: Устройства Apple в будущем
Военный эксперт: Российский флот в
Компания ZTE запатентовала
Иосиф Оганесян пожалел Дмитрия
Меган Маркл намерена рожать первенца
Ученые: Люди с психическими
В Китае построили отель на месте
Анастасия Волочкова призналась, что у
Hyundai предложила технологию для
Вика Романец о скандале с Антоном
Дочь Валерии Анну Шульгину экстренно
Ученые назвали самый первый признак
Туроператоры составили ТОП самых
Вдова Алексея Булдакова Людмила: «Ему
На Нюрнбургринге был замечен прототип
Компьютеры воссоздали реалистичный
У Юлии Ефременковой заканчивается
Ольга Бузова цитирует отрывки из чужих
Просмотреть все новости