Бюджетная новинка Redmi на Qualcomm Snapdragon 855 не получит выдвижную переднюю камеру
Появилась новая информация о бюджетном флагмане Xiaomi на Qualcomm Snapdragon 855, выпуск которого ранее подтвердил руководитель Redmi. Слухи указывали на то, что новинка будет оснащена выдвижной передней камерой, однако сейчас эти сведения опроверг Лю Вейбинг, глава подразделения.
В интернете появился видеоролик, в котором кто-то держит в руках модель Redmi 855, на которой передний модуль выполнен по-другому. Камера встроена в экран прямо в центре, что можно назвать более дешевым решением, нежели расположение выдвижной версии. Экономической целесообразности для бюджетной версии гаджета в нем больше.
Концепт в ролике больше похож на смартфон, чем абстрактный девайс, о котором говорили раньше. По ходившим до этого слухам, новинке
приписывали установленный в экран датчик отпечатков, но это оказалось дорогим решением.
В гаджете на видеоролике сканер расположен на задней панели. Можно отметить также, что девайс не будет большим, а вот тыльная камера будет тройной, о чем уже говорилось.
Ролик в Сети появился почти сразу же после заявления Вейбинга о том, что девайс уже готов. Видимо, производитель и правда окончил инженерные работы, остались подготовка к производству и маркетологические процессы.
В интернете появился видеоролик, в котором кто-то держит в руках модель Redmi 855, на которой передний модуль выполнен по-другому. Камера встроена в экран прямо в центре, что можно назвать более дешевым решением, нежели расположение выдвижной версии. Экономической целесообразности для бюджетной версии гаджета в нем больше.
Концепт в ролике больше похож на смартфон, чем абстрактный девайс, о котором говорили раньше. По ходившим до этого слухам, новинке
приписывали установленный в экран датчик отпечатков, но это оказалось дорогим решением.
В гаджете на видеоролике сканер расположен на задней панели. Можно отметить также, что девайс не будет большим, а вот тыльная камера будет тройной, о чем уже говорилось.
Ролик в Сети появился почти сразу же после заявления Вейбинга о том, что девайс уже готов. Видимо, производитель и правда окончил инженерные работы, остались подготовка к производству и маркетологические процессы.
Технологии
Добавил: Дрокина Татьяна Сегодня, 12:34