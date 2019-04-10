Бюджетная новинка Redmi на Qualcomm Snapdragon 855 не получит выдвижную переднюю камеру





В интернете появился видеоролик, в котором кто-то держит в руках модель Redmi 855, на которой передний модуль выполнен по-другому. Камера встроена в экран прямо в центре, что можно назвать более дешевым решением, нежели расположение выдвижной версии. Экономической целесообразности для бюджетной версии гаджета в нем больше.Концепт в ролике больше похож на смартфон, чем абстрактный девайс, о котором говорили раньше. По ходившим до этого слухам, новинкеприписывали установленный в экран датчик отпечатков, но это оказалось дорогим решением.В гаджете на видеоролике сканер расположен на задней панели. Можно отметить также, что девайс не будет большим, а вот тыльная камера будет тройной, о чем уже говорилось.Ролик в Сети появился почти сразу же после заявления Вейбинга о том, что девайс уже готов. Видимо, производитель и правда окончил инженерные работы, остались подготовка к производству и маркетологические процессы.