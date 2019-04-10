Ученые: Люди с психическими расстройствами склонны к переплатам за услуги





Как утверждают специалисты, изучение документации, которая имеет информацию о денежных операциях (квитанции, чеки и другие), приводит к ошибочным решениям у людей, которые страдают какими-либо психическими расстройствами. Это связано с тем, что для проведения анализа условий той или иной сделки необходимо проявить уверенность и принять объективное решение. Зачастую времени на этот выбор мало. Поэтому из-за повышенной нагрузки на психику человека даже умные и уверенные в себе люди допускают ошибочные суждения.Подобные ситуации имеют большее негативное воздействие на людей, которые имеют какие-либо расстройства. Такие особи беспокоятся о возможных недоработках, которые они не смогли предвидеть. Их также пугает возможность совершить ошибочный выбор, и поэтому они сторонятся от принятия решения. Как выяснилось, логически обусловленное действие или выбор заставляет человека чувствовать себя хуже. В свою очередь интуитивные решения или менее продуманные не вызывают у людей тревоги.