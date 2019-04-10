АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые назвали физическое прикосновение ключом к благополучию
EUR 72.97 USD 64.78
Курс валют на 10.04.2019

Ученые: Люди с психическими расстройствами склонны к переплатам за услуги

Ученые из Великобритании установили, что люди, которые имеют психические расстройства, более склонны к переплатам за предоставленные услуги. К такому выводу они пришли в результате исследования платёжной информации испытуемых.
Ученые: Люди с психическими расстройствами склонны к переплатам за услуги

Как утверждают специалисты, изучение документации, которая имеет информацию о денежных операциях (квитанции, чеки и другие), приводит к ошибочным решениям у людей, которые страдают какими-либо психическими расстройствами. Это связано с тем, что для проведения анализа условий той или иной сделки необходимо проявить уверенность и принять объективное решение. Зачастую времени на этот выбор мало. Поэтому из-за повышенной нагрузки на психику человека даже умные и уверенные в себе люди допускают ошибочные суждения.

Подобные ситуации имеют большее негативное воздействие на людей, которые имеют какие-либо расстройства. Такие особи беспокоятся о возможных недоработках, которые они не смогли предвидеть. Их также пугает возможность совершить ошибочный выбор, и поэтому они сторонятся от принятия решения. Как выяснилось, логически обусловленное действие или выбор заставляет человека чувствовать себя хуже. В свою очередь интуитивные решения или менее продуманные не вызывают у людей тревоги.



 
+Дзен +Яндекс новости
Наука
Добавил: Белоусов Алексей Сегодня, 11:44

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Иосиф Оганесян пожалел Дмитрия
Меган Маркл намерена рожать первенца
Ученые: Люди с психическими
В Китае построили отель на месте
Анастасия Волочкова призналась, что у
Hyundai предложила технологию для
Вика Романец о скандале с Антоном
Дочь Валерии Анну Шульгину экстренно
Ученые назвали самый первый признак
Туроператоры составили ТОП самых
Вдова Алексея Булдакова Людмила: «Ему
На Нюрнбургринге был замечен прототип
Компьютеры воссоздали реалистичный
У Юлии Ефременковой заканчивается
Ольга Бузова цитирует отрывки из чужих
Наталья Гулькина надела свадебное платье
Ученые назвали физическое прикосновение
Эксперт назвал ТОП-5 лучших иномарок
Honor планирует презентовать
Звезда «Битвы экстрасенсов» Татьяна
Саша Черно заявила, что не будет рожать
Автомобиль Chevrolet Niva «примерил»
Психолог рассказал о самых
«Она прекрасна»: Максим Виторган
Ученые: На ближайших к Земле
Ольга Бузова продемонстрировала
Депутат Госдумы Николай Рыжак осудил
Российский танк Т-90 назвали лучшим в
Ученые: Калий способен одновременно
Ученые: Депрессия вызывает физические
Просмотреть все новости