В Китае построили отель на месте бывшего угольного карьера





Угольный карьер, на котором происходило строительство, был закрыт еще в 2000 году. Причина закрытия - сокращение ископаемых ресурсов и введение правил охраны окружающей среды. Несколько лет спустя было принято решение на возведение отеля в этом месте. Строительство длилось 12 лет и обошлось владельцам в 300 миллионов долларов. К созданию этого шедевра было привлечено 5000 архитекторов, инженеров и строителей. Отель имеет 330 номеров. Посетителям также будут доступны тренажерные залы, бассейн, рестораны и даже центры скалолазания. Находится новострой в 30 километрах от Шанхая. Стоимость одной ночи составит примерно 500 долларов.Эксперты считают, что гостиница вскоре станет одной из главных достопримечательностей Китая. Владельцы отеля рассчитывают на большой приток иностранных туристов, что позитивно скажется на экономике региона.