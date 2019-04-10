АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые назвали физическое прикосновение ключом к благополучию
EUR 72.97 USD 64.78
Курс валют на 10.04.2019

В Китае построили отель на месте бывшего угольного карьера

В Китае был построен роскошный отель Shimao Quarry Hotel на месте бывшего угольного карьера. Проект не имеет аналогов в мире, поскольку часть сооружений находятся под землей.
В Китае построили отель на месте бывшего угольного карьера

Угольный карьер, на котором происходило строительство, был закрыт еще в 2000 году. Причина закрытия - сокращение ископаемых ресурсов и введение правил охраны окружающей среды. Несколько лет спустя было принято решение на возведение отеля в этом месте. Строительство длилось 12 лет и обошлось владельцам в 300 миллионов долларов. К созданию этого шедевра было привлечено 5000 архитекторов, инженеров и строителей. Отель имеет 330 номеров. Посетителям также будут доступны тренажерные залы, бассейн, рестораны и даже центры скалолазания. Находится новострой в 30 километрах от Шанхая. Стоимость одной ночи составит примерно 500 долларов.

Эксперты считают, что гостиница вскоре станет одной из главных достопримечательностей Китая. Владельцы отеля рассчитывают на большой приток иностранных туристов, что позитивно скажется на экономике региона.



 
+Дзен +Яндекс новости
Технологии
Добавил: Белоусов Алексей Сегодня, 11:36

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Иосиф Оганесян пожалел Дмитрия
Меган Маркл намерена рожать первенца
Ученые: Люди с психическими
В Китае построили отель на месте
Анастасия Волочкова призналась, что у
Hyundai предложила технологию для
Вика Романец о скандале с Антоном
Дочь Валерии Анну Шульгину экстренно
Ученые назвали самый первый признак
Туроператоры составили ТОП самых
Вдова Алексея Булдакова Людмила: «Ему
На Нюрнбургринге был замечен прототип
Компьютеры воссоздали реалистичный
У Юлии Ефременковой заканчивается
Ольга Бузова цитирует отрывки из чужих
Наталья Гулькина надела свадебное платье
Ученые назвали физическое прикосновение
Эксперт назвал ТОП-5 лучших иномарок
Honor планирует презентовать
Звезда «Битвы экстрасенсов» Татьяна
Саша Черно заявила, что не будет рожать
Автомобиль Chevrolet Niva «примерил»
Психолог рассказал о самых
«Она прекрасна»: Максим Виторган
Ученые: На ближайших к Земле
Ольга Бузова продемонстрировала
Депутат Госдумы Николай Рыжак осудил
Российский танк Т-90 назвали лучшим в
Ученые: Калий способен одновременно
Ученые: Депрессия вызывает физические
Просмотреть все новости