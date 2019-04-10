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Ученые назвали самый первый признак разрушения печени

Американские ученые провели исследование и назвали самый первый признак разрушения печения. Это позволит им не только быстрее диагностировать заболевания этого органа, но и разработать новые способы его лечения.
Ученые назвали самый первый признак разрушения печени

Ученые из Университета Мичигана обнаружили один фермент, первым сигнализирующий о разрушении печени. Им оказался CPS1, он является одним из ключевых во всем органе, поэтому нарушения в его работе говорят о начале системных проблем. Этот фермент перепрограммирует моноциты и активизирует противовоспалительные процессы, и обычно выделяется в желчь, но так происходит не всегда. Во многих случаях он начинает попадать в кровь и его содержание в ней можно отследить.

Американские ученые уверены, это является первым признаком разрушения печени, позволяющим быстро диагностировать проблемы с этим органом. Специалисты уже начали исследования с целью более подробно изучить фермент CPS1 и узнать его основные компоненты, что позволит им лучше понять принцип его работы. В будущем они планируют разработать целый комплекс новых препаратов для лечения болезней печени, используя полученные ими данные. Уже сейчас ученые начали проводить опыты на мышах и ожидают положительного результата в краткосрочной перспективе.



 
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Наука
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 11:12

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