У Юлии Ефременковой заканчивается контракт с «Дом-2»
Юлия Ефременкова совсем скоро может больше не появиться в Периметре в качестве ведущей «Дома-2».
В социальных сетях появилась информация о том, что у Ефременковой заканчивается контракт с продюсерами реалити-шоу, которые не планируют продлевать работу с ней.
На сегодняшний день в интернете ходит очень много слухов о том, что совсем скоро молодежный телепроект «Дом-2» могут закрыть. Также в Сети обсуждают возможную замену телеведущих шоу, в число которых входит не только Юлия Ефременкова, но и даже Ольга Бузова.
И если с последней все отчасти понятно, то по поводу первой организаторы телестройки погрузились в раздумье. Дело в том, что Ефременкова до сих пор так и не смогла стать для участников «Дома-2» авторитетом. Коллектив не только не уважает Юлию, но и даже не слушается ее. В свою очередь, сама ведущая «Дома-2» позволяет себе слишком многое.
Сейчас Ефременкова находится на отдыхе, куда она отправилась в компании своего нового возлюбленного Мондезира Свет-Амура и близкой приятельницы Маргариты Овсянниковой. Впрочем, по возвращению Юлии предстоит встретиться с продюсерами реалити-шоу, ведь те так и не решили, оставлять ли девушку на проекте в качестве ведущей «Дома-2» или же разорвать с ней рабочие отношения.
Правда, в социальных сетях поговаривают, что администрации не выгодно держать на шоу Ефременкову, ведь многие телезрители и участники реалити жалуются на ее работу и указывают на то, что именно Юлия не приносит проекту «Остров любви» должных рейтингов, сообщает Ondom2.
В социальных сетях появилась информация о том, что у Ефременковой заканчивается контракт с продюсерами реалити-шоу, которые не планируют продлевать работу с ней.
На сегодняшний день в интернете ходит очень много слухов о том, что совсем скоро молодежный телепроект «Дом-2» могут закрыть. Также в Сети обсуждают возможную замену телеведущих шоу, в число которых входит не только Юлия Ефременкова, но и даже Ольга Бузова.
И если с последней все отчасти понятно, то по поводу первой организаторы телестройки погрузились в раздумье. Дело в том, что Ефременкова до сих пор так и не смогла стать для участников «Дома-2» авторитетом. Коллектив не только не уважает Юлию, но и даже не слушается ее. В свою очередь, сама ведущая «Дома-2» позволяет себе слишком многое.
Сейчас Ефременкова находится на отдыхе, куда она отправилась в компании своего нового возлюбленного Мондезира Свет-Амура и близкой приятельницы Маргариты Овсянниковой. Впрочем, по возвращению Юлии предстоит встретиться с продюсерами реалити-шоу, ведь те так и не решили, оставлять ли девушку на проекте в качестве ведущей «Дома-2» или же разорвать с ней рабочие отношения.
Правда, в социальных сетях поговаривают, что администрации не выгодно держать на шоу Ефременкову, ведь многие телезрители и участники реалити жалуются на ее работу и указывают на то, что именно Юлия не приносит проекту «Остров любви» должных рейтингов, сообщает Ondom2.
ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 10:36