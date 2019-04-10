На Нюрнбургринге был замечен прототип Mini John Cooper GP





Фотошпионам удалось словить новый Mini Cooper во время испытаний. Машина была засекречена плотным защитным камуфляжем, который, в свою очередь, имел необычный дизайн – узор на пленке повторял контуры известных гоночных трасс.Информации о новой модели пока мало, но специальные спойлер и шильдик выдают сведения о мощной конфигурации авто. Предполагается, что под капотом будет более, чем 300 «лошадей». В компании заявили, что хотят укомплектовать модель четырехцилиндровым турбированным мотором. Возможно, это будет двухлитровый двигатель от BMW X2 M35i. С увеличением мощности производитель доработал тормозную систему, а также другие основные составляющие автомобиля.Сообщается, что выход John Cooper GP намечен на 2020 год. Планируется выпустить 3 000 экземпляров.