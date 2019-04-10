На Нюрнбургринге был замечен прототип Mini John Cooper GP
В феврале этого года компания Mini заявила, что модель John Cooper GP станет серийной. На Нюрбургринге был замечен закамуфлированный тестовый прототип, проходящий испытания.
Фотошпионам удалось словить новый Mini Cooper во время испытаний. Машина была засекречена плотным защитным камуфляжем, который, в свою очередь, имел необычный дизайн – узор на пленке повторял контуры известных гоночных трасс.
Информации о новой модели пока мало, но специальные спойлер и шильдик выдают сведения о мощной конфигурации авто. Предполагается, что под капотом будет более, чем 300 «лошадей». В компании заявили, что хотят укомплектовать модель четырехцилиндровым турбированным мотором. Возможно, это будет двухлитровый двигатель от BMW X2 M35i. С увеличением мощности производитель доработал тормозную систему, а также другие основные составляющие автомобиля.
Сообщается, что выход John Cooper GP намечен на 2020 год. Планируется выпустить 3 000 экземпляров.
Фотошпионам удалось словить новый Mini Cooper во время испытаний. Машина была засекречена плотным защитным камуфляжем, который, в свою очередь, имел необычный дизайн – узор на пленке повторял контуры известных гоночных трасс.
Информации о новой модели пока мало, но специальные спойлер и шильдик выдают сведения о мощной конфигурации авто. Предполагается, что под капотом будет более, чем 300 «лошадей». В компании заявили, что хотят укомплектовать модель четырехцилиндровым турбированным мотором. Возможно, это будет двухлитровый двигатель от BMW X2 M35i. С увеличением мощности производитель доработал тормозную систему, а также другие основные составляющие автомобиля.
Сообщается, что выход John Cooper GP намечен на 2020 год. Планируется выпустить 3 000 экземпляров.
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Добавил: Никишева Наталья Сегодня, 10:46