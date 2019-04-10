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Эксперт назвал ТОП-5 лучших иномарок стоимостью до 600 тысяч рублей

Эксперт Игорь Маркелов назвал ТОП-5 автомобилей иностранного производства, которые можно приобрести до 600 тысяч рублей. В рейтинг вошли автомобили с пробегом, но в хорошем состоянии.
Эксперт назвал ТОП-5 лучших иномарок стоимостью до 600 тысяч рублей

На первом месте специалист расположил Ford Mondeo 4-ой генерации. Альтернативным вариантом может стать BMW 1 Series. Автомобили этой фирмы всегда выделялись надежностью и комфортом. На третьем месте расположилась Skoda Octavia, которая будет довольно хорошо служить своему хозяину. Кроме этого, возможно найти Mazda 3 стоимостью до 600 тысяч рублей в довольно неплохом состоянии. Этот автомобиль характеризуется хорошей управляемостью и надежным силовым агрегатом. Закрывает пятерку лидеров KIA Ceed, которая является весьма комфортабельным автомобилем. Также управлять ней - одно удовольствие.

Стоит учитывать, что это субъективное мнение, которое базируется на большом личном опыте. Указанные автомобили послужат своему собственнику долгое время, если обеспечить им надлежащий уход.



 
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Добавил: Белоусов Алексей Сегодня, 10:17

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