Эксперт назвал ТОП-5 лучших иномарок стоимостью до 600 тысяч рублей





На первом месте специалист расположил Ford Mondeo 4-ой генерации. Альтернативным вариантом может стать BMW 1 Series. Автомобили этой фирмы всегда выделялись надежностью и комфортом. На третьем месте расположилась Skoda Octavia, которая будет довольно хорошо служить своему хозяину. Кроме этого, возможно найти Mazda 3 стоимостью до 600 тысяч рублей в довольно неплохом состоянии. Этот автомобиль характеризуется хорошей управляемостью и надежным силовым агрегатом. Закрывает пятерку лидеров KIA Ceed, которая является весьма комфортабельным автомобилем. Также управлять ней - одно удовольствие.Стоит учитывать, что это субъективное мнение, которое базируется на большом личном опыте. Указанные автомобили послужат своему собственнику долгое время, если обеспечить им надлежащий уход.