Эксперт назвал ТОП-5 лучших иномарок стоимостью до 600 тысяч рублей
Эксперт Игорь Маркелов назвал ТОП-5 автомобилей иностранного производства, которые можно приобрести до 600 тысяч рублей. В рейтинг вошли автомобили с пробегом, но в хорошем состоянии.
На первом месте специалист расположил Ford Mondeo 4-ой генерации. Альтернативным вариантом может стать BMW 1 Series. Автомобили этой фирмы всегда выделялись надежностью и комфортом. На третьем месте расположилась Skoda Octavia, которая будет довольно хорошо служить своему хозяину. Кроме этого, возможно найти Mazda 3 стоимостью до 600 тысяч рублей в довольно неплохом состоянии. Этот автомобиль характеризуется хорошей управляемостью и надежным силовым агрегатом. Закрывает пятерку лидеров KIA Ceed, которая является весьма комфортабельным автомобилем. Также управлять ней - одно удовольствие.
Стоит учитывать, что это субъективное мнение, которое базируется на большом личном опыте. Указанные автомобили послужат своему собственнику долгое время, если обеспечить им надлежащий уход.
На первом месте специалист расположил Ford Mondeo 4-ой генерации. Альтернативным вариантом может стать BMW 1 Series. Автомобили этой фирмы всегда выделялись надежностью и комфортом. На третьем месте расположилась Skoda Octavia, которая будет довольно хорошо служить своему хозяину. Кроме этого, возможно найти Mazda 3 стоимостью до 600 тысяч рублей в довольно неплохом состоянии. Этот автомобиль характеризуется хорошей управляемостью и надежным силовым агрегатом. Закрывает пятерку лидеров KIA Ceed, которая является весьма комфортабельным автомобилем. Также управлять ней - одно удовольствие.
Стоит учитывать, что это субъективное мнение, которое базируется на большом личном опыте. Указанные автомобили послужат своему собственнику долгое время, если обеспечить им надлежащий уход.
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Добавил: Белоусов Алексей Сегодня, 10:17