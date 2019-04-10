Ольга Бузова цитирует отрывки из чужих книг

«Женщину нужно заслуживать изо дня в день. Один раз по молодости завоевать женщину и всю дальнейшую жизнь почивать на лаврах — вот чего хотят большинство мужчин..», - начинается новый пост поющей телеведущей.

Вчера Ольга опубликовала у себя на страничке в Instagram новый пост, который очень заинтересовал ее поклонников. А все потому, что в свежем блоге Бузова рассуждает об отношениях.Несмотря на то, что исполнительница в очередной раз поделилась не своими мыслями, фолловерам очень понравились размышления писателя. Бузова сделала акцент на отрывке, в котором поэт объясняет, почему женщины, которые ранее были без памяти от своих возлюбленных, в один момент без слов уходят от них.Бузова уже давно настаивает на том, что мужчины должны добиваться женщин, задаривать их цветами и подарками, но главное - слушать их и уважать. Об этом, кстати, тоже говорится в отрывке из книги Вячеслава Праха.Нужно сказать, что свежий пост Ольги, невзирая на критику недоброжелателей, набрал куда больше положительных отзывов. По словам подписчиков, Бузова очень хорошо понимает, что понравится ее поклонникам, а что вызовет негатив.