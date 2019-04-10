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Ольга Бузова цитирует отрывки из чужих книг

Телеведущая реалити-шоу «Дом-2» Ольга Бузова процитировала отрывок из творения молодого и талантливого писателя Вячеслава Праха под названием «Женщины созданы, чтобы их..».
Ольга Бузова цитирует отрывки из чужих книг

Вчера Ольга опубликовала у себя на страничке в Instagram новый пост, который очень заинтересовал ее поклонников. А все потому, что в свежем блоге Бузова рассуждает об отношениях.

Несмотря на то, что исполнительница в очередной раз поделилась не своими мыслями, фолловерам очень понравились размышления писателя. Бузова сделала акцент на отрывке, в котором поэт объясняет, почему женщины, которые ранее были без памяти от своих возлюбленных, в один момент без слов уходят от них.

«Женщину нужно заслуживать изо дня в день. Один раз по молодости завоевать женщину и всю дальнейшую жизнь почивать на лаврах — вот чего хотят большинство мужчин..», - начинается новый пост поющей телеведущей.

Ольга Бузова цитирует отрывки из чужих книг

Бузова уже давно настаивает на том, что мужчины должны добиваться женщин, задаривать их цветами и подарками, но главное - слушать их и уважать. Об этом, кстати, тоже говорится в отрывке из книги Вячеслава Праха.

Нужно сказать, что свежий пост Ольги, невзирая на критику недоброжелателей, набрал куда больше положительных отзывов. По словам подписчиков, Бузова очень хорошо понимает, что понравится ее поклонникам, а что вызовет негатив.



 
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Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 10:34

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