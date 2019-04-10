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Автомобиль Chevrolet Niva «примерил» современный тюнинг

Недавно Chevrolet Niva получил современную мультимедийную систему, а внешний вид не поменялся. Дизайнеры «Колеса.ру» поработали над тем, чтобы придать автомобилю новый облик.
Автомобиль Chevrolet Niva «примерил» современный тюнинг

За основу был взят автомобиль той же марки – Chevrolet Camaro, который стал культовым спорткаром в Америке. Полученное авто имеет узкие фары, светодиодные ходовые огни и новый бампер, который на первый взгляд объединен с большой черной решеткой радиатора, что придало машине агрессивный, несвойственный ей вид.

Также существенно на вид повлияли спортивные колеса с низкопрофильной резиной. Дорожный просвет был уменьшен, а черные боковые зеркала на ножках добавили «изюминки» во внешний облик. Задние фонари тоже претерпели модернизацию – теперь они состоят из двух пар разрозненных овальных оптических элементов. Что касается бампера, то в нем появилась черная пластиковая вставка и два крупных патрубка «выхлопа». Номерной знак «переехал» на специальную накладку на запасном колесе.

Chevrolet Niva давно не преображался и внутренне. На данный момент модель является одной из самых медленных даже в SUV сегменте. Возможно, следующая модель сделает настоящий прорыв с учетом как дизайнерских, так и технических моментов.



 
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Добавил: Никишева Наталья Сегодня, 09:50

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