Автомобиль Chevrolet Niva «примерил» современный тюнинг

За основу был взят автомобиль той же марки – Chevrolet Camaro, который стал культовым спорткаром в Америке. Полученное авто имеет узкие фары, светодиодные ходовые огни и новый бампер, который на первый взгляд объединен с большой черной решеткой радиатора, что придало машине агрессивный, несвойственный ей вид.Также существенно на вид повлияли спортивные колеса с низкопрофильной резиной. Дорожный просвет был уменьшен, а черные боковые зеркала на ножках добавили «изюминки» во внешний облик. Задние фонари тоже претерпели модернизацию – теперь они состоят из двух пар разрозненных овальных оптических элементов. Что касается бампера, то в нем появилась черная пластиковая вставка и два крупных патрубка «выхлопа». Номерной знак «переехал» на специальную накладку на запасном колесе.Chevrolet Niva давно не преображался и внутренне. На данный момент модель является одной из самых медленных даже в SUV сегменте. Возможно, следующая модель сделает настоящий прорыв с учетом как дизайнерских, так и технических моментов.