АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые назвали физическое прикосновение ключом к благополучию
EUR 72.97 USD 64.78
Курс валют на 10.04.2019

Психолог рассказал о самых распространенных причинах мужских измен

Российский психолог Андрей Зберовский рассказал о самых распространенных причинах мужской неверности. Специалист отмечает, на измену представителей сильного пола толкают несколько очевидных факторов.
Психолог рассказал о самых распространенных причинах мужских измен

В первую очередь это отсутствие регулярной сексуальной жизни вместе с супругой. Психолог отмечает, многие мужчины хотят иметь половой контакт со своей женой каждый день, но часто этого не происходит, и мужья вынуждены терпеть не только дни и недели, но и месяцы. Такое положение рано или поздно приведет их к желанию изменить своей супруге с другой женщиной.

Следующий фактор, отмечает Андрей Зберовский, это постоянные ссоры, конфликты и напряженные отношения в браке. Такая атмосфера толкает многих мужчин на поиск более спокойных и легких отношений на стороне, что и приводит к изменам. Еще один фактор, по мнению психолога – это демонстрация социального статуса. В моменты карьерного роста многие мужчины начинают искать себе более молодых спутниц.
Психолог рассказал о самых распространенных причинах мужских измен

Специалист отмечает, еще одна проблема в семейной жизни – это чрезмерная независимость женщины. По его мнению, такое поведение супруги приводит к снижению ее привлекательности в глазах мужа, а поэтому он начинает искать новые ощущения у других женщин. Последний фактор, выделенный психологом, – это материнство. Он рассказывает, многие женщины после 30-35 лет вступают в брак исключительно для рождения ребенка, что не очень нравится представителям сильного пола.



 
+Дзен +Яндекс новости
Наука
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 09:42

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Наталья Гулькина надела свадебное платье
Ученые назвали физическое прикосновение
Эксперт назвал ТОП-5 лучших иномарок
Honor планирует презентовать
Звезда «Битвы экстрасенсов» Татьяна
Саша Черно заявила, что не будет рожать
Автомобиль Chevrolet Niva «примерил»
Психолог рассказал о самых
«Она прекрасна»: Максим Виторган
Ученые: На ближайших к Земле
Ольга Бузова продемонстрировала
Депутат Госдумы Николай Рыжак осудил
Российский танк Т-90 назвали лучшим в
Ученые: Калий способен одновременно
Ученые: Депрессия вызывает физические
Двенадцатилетняя внучка актрисы Веры
Полярное сияние Юпитера влияет на
Volkswagen тестирует новую спортивную
Алла Пугачева держит в тайне все детали
Опубликован первый тизер кроссовера
Титановый RED Hydrogen One вышел на
Евгений Петросян продолжает оплачивать
Хэтчбек и универсал Cupra Leon получат
Новый MacBook Pro с дисплеем на 16
«Ради Аршавина разводиться не
Эксперты рассказали о способах
Влад Кадони флиртует с бывшей девушкой
Эксперты: Для чего необходима
Элла Суханова побывала за кулисами
"Чувствую себя невероятно": Виктория
Просмотреть все новости