Психолог рассказал о самых распространенных причинах мужских измен





В первую очередь это отсутствие регулярной сексуальной жизни вместе с супругой. Психолог отмечает, многие мужчины хотят иметь половой контакт со своей женой каждый день, но часто этого не происходит, и мужья вынуждены терпеть не только дни и недели, но и месяцы. Такое положение рано или поздно приведет их к желанию изменить своей супруге с другой женщиной.Следующий фактор, отмечает Андрей Зберовский, это постоянные ссоры, конфликты и напряженные отношения в браке. Такая атмосфера толкает многих мужчин на поиск более спокойных и легких отношений на стороне, что и приводит к изменам. Еще один фактор, по мнению психолога – это демонстрация социального статуса. В моменты карьерного роста многие мужчины начинают искать себе более молодых спутниц.Специалист отмечает, еще одна проблема в семейной жизни – это чрезмерная независимость женщины. По его мнению, такое поведение супруги приводит к снижению ее привлекательности в глазах мужа, а поэтому он начинает искать новые ощущения у других женщин. Последний фактор, выделенный психологом, – это материнство. Он рассказывает, многие женщины после 30-35 лет вступают в брак исключительно для рождения ребенка, что не очень нравится представителям сильного пола.