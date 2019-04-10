Саша Черно заявила, что не будет рожать Иосифу Оганесяну

«Я не собираюсь уважать мужчину, который будет мне врать!», - заявила Черно.

«Даже если это мой муж! Не важно, Оля! Все решения должны приниматься совместно! Значит у него в голове своя жизнь, а здесь он типа галочку просто ставит!..», - добавила Александра.

«Опа..А вот это заявление!», - отметила Бузова.



