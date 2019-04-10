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Саша Черно заявила, что не будет рожать Иосифу Оганесяну

Одна из самых скандальных героинь телестройки «Дом-2» Александра Черно заявила, что не будет рожать своему любимому супругу Иосифу Оганесяну детей.
Саша Черно заявила, что не будет рожать Иосифу Оганесяну

Вчера, 9 апреля в эфир телеканала «ТНТ» вышел свежий выпуск «Дома-2», в котором Саша прямо во время Лобного места сделала громкое заявление. Нужно сказать, что слова Черно шокировали не только ее коллег по съемочной площадке, но и ведущую телешоу Ольгу Бузову.

Дело в том, что Александра решила в очередной раз затронуть тему будущего, и впервые назвала причину, из-за которой отказывается рожать Иосифу наследников.
«Я не собираюсь уважать мужчину, который будет мне врать!», - заявила Черно.

Отметим, что заявление Саши удивило Ольгу, поэтому она поспешила уточнить у своей подопечной, касаются ли ее слова Иосифа, ведь он ее супруг. Правда, Черно не отступила от своего мнения и продолжила утверждать, что особенно это касается Оганесяна.
Саша Черно заявила, что не будет рожать Иосифу Оганесяну

«Даже если это мой муж! Не важно, Оля! Все решения должны приниматься совместно! Значит у него в голове своя жизнь, а здесь он типа галочку просто ставит!..», - добавила Александра.

Как бы то ни было, но больше всего коллектив поразили совершенно другие заявления Черно. А все потому, что девушка сообщила, что не будет рожать Оганесяну.

Объяснила свои слова Александра довольно просто. По словам участницы «Дома-2», она не намерена рожать Иосифу наследника и все из-за того, что он является актером и играет в Периметре отведенную ему роль.

«Опа..А вот это заявление!», - отметила Бузова.



 
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Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 09:50

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