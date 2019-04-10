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Наталья Гулькина надела свадебное платье

Экс-солистка группы «Мираж» Наталья Гулькина выложила видео в Instagram, на котором она была одета в свадебное платье. Певица призналась, что желает пойти под венец в пятый раз.
Наталья Гулькина надела свадебное платье

Фотографии звезд в свадебных платьях стали популярны в последнее время. Вот и Наталья Гулькина опубликовала новое фото в белом наряде. Певица рассказала, что все прошлые свадьбы она была не в белых платьях, и теперь, возможно, пришло время примерять традиционный свадебный наряд. Сейчас Наталья Гулькина отдает все свое время семье, творчеству и кошкам, однако не исключает, что может вновь выйти замуж.

Народ в Сети тепло отреагировал на выложенное видео. Большинство пользователей отметили, что ей очень идет образ невесты, и что она очень нежная и милая.



 
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Добавил: Белоусов Алексей Сегодня, 10:29

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