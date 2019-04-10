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Звезда «Битвы экстрасенсов» Татьяна Ларина хочет родить ребенка от молодого возлюбленного

Звезда «Битвы экстрасенсов» Татьяна Ларина сейчас принимает участие в проекте «Последний герой». Там стало известно о том, что 51-летняя женщина состоит в отношениях с молодым возлюбленным и хочет родить ему ребенка.
Звезда «Битвы экстрасенсов» Татьяна Ларина хочет родить ребенка от молодого возлюбленного

Татьяна Ларина стала известна благодаря своему участию в проекте «Битва экстрасенсов» и это позволило ей попасть в другое шоу на российском телевидении – «Последний герой». В шестом выпуске программы победившая команда получила возможность посмотреть видеообращения их близких к ним. В ходе него стало известно, что Иван Шабанов потерял отца.

С Татьяной Лариной связался молодой боксер Владимир Кан. Спортсмен сказал своей возлюбленной, что помнит об их планах относительно ребенка и готовится к тому, что они будут воспитывать наследника. 51-летняя ясновидящая рассказала, со спортсменом она познакомилась в сложный период своей жизни, и он помог ей обрести счастье. Звезда «Битвы экстрасенсов» отмечает, ее совершенно не волнует тот факт, что возлюбленный в два раза моложе нее, она не считает это проблемой.

Татьяна Ларина уже имеет сына от своего первого брака, но не собирается на этом останавливаться. Участница «Последнего героя» хочет отблагодарить Владимира Кана главным женским подарком – ребенком. Звезда отметила, что не считает свой возраст помехой в данном вопросе.



 
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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 09:59

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