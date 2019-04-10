Ольга Бузова продемонстрировала роскошное пышное платье

«Ну наконец-то Бузову в жены кто-то возьмет..Кто же станет тем самым?», «Оль, а почему ты не говорила, что замуж выходишь? А платье очень красивое..Элегантное и женственное! Тебе оно очень идет!», - продолжают спрашивать у Бузовой в Сети.

По мнению многочисленных фолловеров, телезнаменитость готовится к чему-то особенному.Наверное, невозможно перечислить всех мужчин, с которыми флиртовала поющая телеведущая. Под любовные чары Бузовой попал в свое время не только Тимур Батрутдинов, но и Олег Майами, Алексей Свик и даже Евгений Петросян.Впрочем, дальше обычного заигрывания на камеру никогда не доходило, поэтому тема личной жизни Ольги по-прежнему остается актуальной. Между тем, в социальных сетях появились слухи о том, что у Бузовой на самом деле есть мужчина и она, не посвящая в планы свою многомиллионную армию фанатов, начала готовиться к свадьбе.А появились эти сплетни после того, как Ольга опубликовала у себя на страничке в Instagram несколько новых Stories, на которых она запечатлена в роскошном пышном платье. Читатели просто-таки убеждены, что Бузова демонстрирует на видеороликах свадебный наряд.К слову, пышное платье, украшенное разноцветными цветами, очень понравилось фанатам телеведущей «Дома-2». Правда некоторые думают, что Ольга примерила такой наряд для очередной фотосессии, а не потому, что готовится к бракосочетанию.