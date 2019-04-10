Российский танк Т-90 назвали лучшим в мире
Российский танк Т-90 является лидером на рынке военной промышленности по соотношению цена-качество и тактико-технических характеристик. Правительство Индии приняло решение закупить эту модель для вооружения своей армии.
Стало известно о готовящейся сделке между Индией и Россией о продаже 464 танков Т-90МС для нужд индийской армии. Информацию подтвердили некоторые военные издания и в Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству. Подробности сделки пока не раскрываются.
Индия планирует оснастить этими боевыми машинами 10 танковых полков. Александр Михайлов, руководитель Бюро военно-политического анализа, рассказал, что это экспортная модель модернизированного основного боевого танка Т-90 «Прорыв». Машина имеет 125-мм пушку, которая предназначена для поражения любых целей на земле и воде, а также воздушных с малой скоростью.
На танк установлены современные защитные системы, такие как «Арена-Э», индикаторы лазерного излучения ТШУ-1-2М, система электромагнитной защиты СПМЗ-2Э, динамическая защита «Реликт».
Двигатель танка рассчитан на большой разброс температур окружающей среды. Он в состоянии работать как при -50, так и при +50 на высоте до 3 тысяч м над уровнем моря.
Александр Михайлов отметил, что приближенные по характеристикам танки производства других стран имеют цену в 2-3 раза выше, чем у Т-90.
Стало известно о готовящейся сделке между Индией и Россией о продаже 464 танков Т-90МС для нужд индийской армии. Информацию подтвердили некоторые военные издания и в Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству. Подробности сделки пока не раскрываются.
Индия планирует оснастить этими боевыми машинами 10 танковых полков. Александр Михайлов, руководитель Бюро военно-политического анализа, рассказал, что это экспортная модель модернизированного основного боевого танка Т-90 «Прорыв». Машина имеет 125-мм пушку, которая предназначена для поражения любых целей на земле и воде, а также воздушных с малой скоростью.
На танк установлены современные защитные системы, такие как «Арена-Э», индикаторы лазерного излучения ТШУ-1-2М, система электромагнитной защиты СПМЗ-2Э, динамическая защита «Реликт».
Двигатель танка рассчитан на большой разброс температур окружающей среды. Он в состоянии работать как при -50, так и при +50 на высоте до 3 тысяч м над уровнем моря.
Александр Михайлов отметил, что приближенные по характеристикам танки производства других стран имеют цену в 2-3 раза выше, чем у Т-90.
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Добавил: Никишева Наталья Сегодня, 09:10