Российский танк Т-90 назвали лучшим в мире





Стало известно о готовящейся сделке между Индией и Россией о продаже 464 танков Т-90МС для нужд индийской армии. Информацию подтвердили некоторые военные издания и в Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству. Подробности сделки пока не раскрываются.Индия планирует оснастить этими боевыми машинами 10 танковых полков. Александр Михайлов, руководитель Бюро военно-политического анализа, рассказал, что это экспортная модель модернизированного основного боевого танка Т-90 «Прорыв». Машина имеет 125-мм пушку, которая предназначена для поражения любых целей на земле и воде, а также воздушных с малой скоростью.На танк установлены современные защитные системы, такие как «Арена-Э», индикаторы лазерного излучения ТШУ-1-2М, система электромагнитной защиты СПМЗ-2Э, динамическая защита «Реликт».Двигатель танка рассчитан на большой разброс температур окружающей среды. Он в состоянии работать как при -50, так и при +50 на высоте до 3 тысяч м над уровнем моря.Александр Михайлов отметил, что приближенные по характеристикам танки производства других стран имеют цену в 2-3 раза выше, чем у Т-90.