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Депутат Госдумы Николай Рыжак осудил СМИ за продолжительное обсуждение смерти Юлии Началовой

Депутат Госдумы Николай Рыжак выразил недовольство столь продолжительным обсуждением СМИ причин смерти Юлии Началовой. Его позицию поддерживает ряд депутатов.
Депутат Госдумы Николай Рыжак осудил СМИ за продолжительное обсуждение смерти Юлии Началовой

Рыжак привел в пример фронтового певца Алексея Фатьянова, которому исполнилось бы 100 лет в начале марта. При этом ни одно СМИ не отреагировало на это событие. Вместо этого журналисты продолжают обнародовать информацию о семье погибшей певицы. Депутат подчеркнул, что, по его мнению, это некорректно и должно прекратиться.

Напомним, что Юлия Началова умерла 16 марта в одной из московских больниц. Достоверной информации о причинах госпитализации нет. Согласно имеющимся данным, она болела подагрой, диабетом и волчанкой. Смерть певицы наступила в результате остановки сердца.



 
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Добавил: Белоусов Алексей Сегодня, 09:18

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