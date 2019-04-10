Депутат Госдумы Николай Рыжак осудил СМИ за продолжительное обсуждение смерти Юлии Началовой





Рыжак привел в пример фронтового певца Алексея Фатьянова, которому исполнилось бы 100 лет в начале марта. При этом ни одно СМИ не отреагировало на это событие. Вместо этого журналисты продолжают обнародовать информацию о семье погибшей певицы. Депутат подчеркнул, что, по его мнению, это некорректно и должно прекратиться.Напомним, что Юлия Началова умерла 16 марта в одной из московских больниц. Достоверной информации о причинах госпитализации нет. Согласно имеющимся данным, она болела подагрой, диабетом и волчанкой. Смерть певицы наступила в результате остановки сердца.