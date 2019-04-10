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Ученые: На ближайших к Земле экзозпланетах прямо сейчас может развиваться жизнь

Американские ученые провели исследование и доказали, что на ближайших к Земле экзопланетах прямо сейчас может развиваться жизнь. Для этого они изучили уровень радиационного и ультрафиолетового воздействия на их поверхность.
Ученые: На ближайших к Земле экзозпланетах прямо сейчас может развиваться жизнь

Изначально, когда эти 4 экзопланеты были обнаружены, ученые воодушевились и посчитали, что на них может развиваться жизнь. На это указывали их размеры и каменистая оболочка, но потом исследователи узнали, что уровень радиационного и ультрафиолетового воздействия на их поверхность в 250 раз превосходит текущие показатели Земли. Это заставило их сменить свои оптимистичные прогнозы на пессимистичные.

Так поступили не все, и некоторые ученые решили разобраться в вопросе. Они отмечают, 4 миллиона лет назад Земля представляла собой неустойчивое и раскаленное образование, имевшее уровень радиационного и ультрафиолетового излучения куда больший, чем на исследуемых экзопланетах: Проксимы b, TRAPPIST 1e, Росс 128b и LHS-1140b. Несмотря на это, на планете не только зародилась жизнь, но и начала эволюционировать.

Американские ученые отмечают, эти данные позволяют утверждать, что прямо сейчас на данных космических телах может проходить развитие жизни, поэтому за ними необходимо внимательно следить. Эти экзопланеты находятся ближе всего к Земле, а Проксима b располагается всего в 4,24 световых годах от людей.



 
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Наука
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 09:26

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