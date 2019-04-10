Ученые: На ближайших к Земле экзозпланетах прямо сейчас может развиваться жизнь





Изначально, когда эти 4 экзопланеты были обнаружены, ученые воодушевились и посчитали, что на них может развиваться жизнь. На это указывали их размеры и каменистая оболочка, но потом исследователи узнали, что уровень радиационного и ультрафиолетового воздействия на их поверхность в 250 раз превосходит текущие показатели Земли. Это заставило их сменить свои оптимистичные прогнозы на пессимистичные.Так поступили не все, и некоторые ученые решили разобраться в вопросе. Они отмечают, 4 миллиона лет назад Земля представляла собой неустойчивое и раскаленное образование, имевшее уровень радиационного и ультрафиолетового излучения куда больший, чем на исследуемых экзопланетах: Проксимы b, TRAPPIST 1e, Росс 128b и LHS-1140b. Несмотря на это, на планете не только зародилась жизнь, но и начала эволюционировать.Американские ученые отмечают, эти данные позволяют утверждать, что прямо сейчас на данных космических телах может проходить развитие жизни, поэтому за ними необходимо внимательно следить. Эти экзопланеты находятся ближе всего к Земле, а Проксима b располагается всего в 4,24 световых годах от людей.