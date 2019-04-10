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«Она прекрасна»: Максим Виторган показал снимок объятий с актрисой Дарьей Екамасовой

Популярный актер российского театра и кино после разрыва отношений с Ксенией Собчак решил показать общественности снимок, где обнимает актрису Дарью Екамасову. Артист восхитился коллегой и раскрыл пользователям свежие факты из ее жизни.
«Она прекрасна»: Максим Виторган показал снимок объятий с актрисой Дарьей Екамасовой

Недавно в официальном аккаунте звезды отечественного кинематографа в Instagram появился снимок, заставивший поклонников задуматься о новом романе актера. Речь идет о фото, где он позирует вместе с коллегой по цеху Дарьей Екамаосовой. В кадре «парочка» выглядит счастливой. Максим Виторган решил поделиться с пользователями подробностями из жизни звезды фильма «Жила-была одна баба». Он сообщил, что Екамасова «уже родила», в настоящий момент живет в российской столице на постоянной основе и ищет режиссера. «И добавлю от себя: она прекрасна!», - написал в заключение артист.

Подписчики микроблога звезды поспешили отреагировать на публикацию кумира, расставшегося со скандальной Ксенией Собчак: «Классная Даша», «Верим», «Прекрасная актриса», «Максим, вы тоже прекрасен», «Прекрасно смотритесь». Большинство поклонников оставили множество комплиментов в адрес Екамасовой, отмечая, что с ролью жены Виторгана она отлично справится.



 
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Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 09:34

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