«Она прекрасна»: Максим Виторган показал снимок объятий с актрисой Дарьей Екамасовой

Недавно в официальном аккаунте звезды отечественного кинематографа в Instagram появился снимок, заставивший поклонников задуматься о новом романе актера. Речь идет о фото, где он позирует вместе с коллегой по цеху Дарьей Екамаосовой. В кадре «парочка» выглядит счастливой. Максим Виторган решил поделиться с пользователями подробностями из жизни звезды фильма «Жила-была одна баба». Он сообщил, что Екамасова «уже родила», в настоящий момент живет в российской столице на постоянной основе и ищет режиссера. «И добавлю от себя: она прекрасна!», - написал в заключение артист.Подписчики микроблога звезды поспешили отреагировать на публикацию кумира, расставшегося со скандальной Ксенией Собчак: «Классная Даша», «Верим», «Прекрасная актриса», «Максим, вы тоже прекрасен», «Прекрасно смотритесь». Большинство поклонников оставили множество комплиментов в адрес Екамасовой, отмечая, что с ролью жены Виторгана она отлично справится.