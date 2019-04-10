Ученые: Калий способен одновременно находиться в двух состояниях
Материя может находиться в твердом, газообразном и жидком состояниях, но недавно выяснилось, что в одно и то же время вещество способно существовать в двух формах. В этом разбирались шотландские ученые.
Научные сотрудники Эдинбургского университета смогли доказать умение калия находиться одновременно в жидком и твердом состояниях, для этого они воздействовали на металл высокими температурой и давлением. Прежние подобные опыты продемонстрировали, что атомы этого элемента могут трансформироваться в сложную субстанцию в виде пяти крестообразных цилиндрических трубок с несколькими цепями на изгибах.
Шотландские эксперты в своем эксперименте применили компьютерные симуляции для мониторинга действий 20 000 атомов калия в экстремальных условиях. При высоких температуре и давлении они находятся в виде решеток и цепей, взаимосвязанных между собой. Атомы решетки могут оставаться твердой структурой при температуре до 600 кельвинов, но цепочки при этом тают в жидком состоянии. Ученые назвали новое состояние «фазой расплавленной цепи» и считают, что она способна существовать и в иных материалах при некоторых условиях, которые могут иметь отличия от нужных для появления данного состояния условий у калия.
Прежде биологи доказали, что калий в приемлемых количествах нормализует кровяное давление. Воздействует он и на формирование эпителия. В течение жизни кожа регулярно обновляется и требует питательных веществ для восстановления. Калий влияет на ускоренное разделение клеток, отвечая за нормальный цвет кожи и ее упругость.
Научные сотрудники Эдинбургского университета смогли доказать умение калия находиться одновременно в жидком и твердом состояниях, для этого они воздействовали на металл высокими температурой и давлением. Прежние подобные опыты продемонстрировали, что атомы этого элемента могут трансформироваться в сложную субстанцию в виде пяти крестообразных цилиндрических трубок с несколькими цепями на изгибах.
Шотландские эксперты в своем эксперименте применили компьютерные симуляции для мониторинга действий 20 000 атомов калия в экстремальных условиях. При высоких температуре и давлении они находятся в виде решеток и цепей, взаимосвязанных между собой. Атомы решетки могут оставаться твердой структурой при температуре до 600 кельвинов, но цепочки при этом тают в жидком состоянии. Ученые назвали новое состояние «фазой расплавленной цепи» и считают, что она способна существовать и в иных материалах при некоторых условиях, которые могут иметь отличия от нужных для появления данного состояния условий у калия.
Прежде биологи доказали, что калий в приемлемых количествах нормализует кровяное давление. Воздействует он и на формирование эпителия. В течение жизни кожа регулярно обновляется и требует питательных веществ для восстановления. Калий влияет на ускоренное разделение клеток, отвечая за нормальный цвет кожи и ее упругость.
Наука
Добавил: Ложников Никита Сегодня, 09:02