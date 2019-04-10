Полярное сияние Юпитера влияет на температуру атмосферы планеты





Большинство населения Земли знает о северном сиянии. Данный процесс является результатом взаимодействия магнитного поля планеты с заряженными частицами, которые излучает Солнце. Это явление не воздействует на атмосферу в целом или в крайне несущественном размере. Но совсем иное происходит на самой большой планете солнечной системы.Полярные сияния на Юпитере столь сильны, что их можно разглядеть в современный телескоп. Это связано с мощным магнитным полем планеты. При бомбардировке гиганта солнечным ветром происходит реакция, которая изменяет химический состав атмосферы, в результате чего стратосфера нагревается и воздействует на погоду. В прогретых областях образуются зоны низкого давления, что усиливает бури, которые постоянно происходят на Юпитере. Эта информация подтверждается результатами изучения поверхности газового гиганта в инфракрасном диапазоне. Такой способ наблюдения позволяет получить больше информации, поскольку планета постоянно повернута к нам дневной стороной.Ученым всегда было интересно, что поддерживает бури на газовом гиганте. Возможно, это исследование позволит ответить на некоторые вопросы. Стоит отметить, на Юпитере уже несколько сотен лет бушует самый большой атмосферный вихрь размером с Землю.