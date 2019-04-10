Двенадцатилетняя внучка актрисы Веры Глаголевой Полина дебютировала в кино

Полина Симачева, внучка прославленной советской и российской актрисы Веры Глаголевой, дебютировала в кино. Двенадцатилетняя девочка сыграла в своей первой картине «Стук капель по стеклу». Об этом стало известно из публикации балерины Анны Нахапетовой, являющейся дочерью известной артистки. Она отметила, что вместе с отцом Родионом Нахапетовым побывала на премьере дебютной картины своей дочери Полины. Мать заявила: «Мы сегодня с дедушкой самые счастливые!». Балерина поздравила наследницу и всю команду, работавшую над картиной. Свое сообщение дочь Веры Глаголевой закончила такими словами: «Так держать и только вперед, к новым победам!».Подписчики Анны Нахапетовой поздравили ее и Полину Симачеву с такой важной датой. Они отметили, что бабушка бы гордилась такой внучкой, выбравшей путь актрисы. Многие из них собираются ознакомиться с картиной «Стук капель по стеклу» как только у них выдастся подобная возможность. Отдельно они выделили дедушку двенадцатилетней девушки, приехавшего поддержать свою внучку в важный для нее день.Напомним, актриса Вера Глаголева умерла в 2017 году. Звезда советского и российского кино долгое время боролась с раком желудка, но не смогла его победить. Похоронили ее в Москве.