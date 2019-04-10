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Volkswagen тестирует новую спортивную версию Tiguan R

Volkswagen презентует новый Tiguan R на Франкфуртском салоне уже в сентябре. На данный момент проводится тест-драйв нового автомобиля.
Volkswagen тестирует новую спортивную версию Tiguan R

По имеющейся информации новый Tiguan R – это спортивная версия. Известно, что сейчас автомобиль проходит очередные испытания на трассе. Там его застали фотошпионы. Впервые на испытаниях модель была замечена еще в 2016 году, но о ней до сих пор мало что известно. Четыре патрубка выхлопной трубы говорят о том, что это все-таки новинка, а не более ранние версии модели. О технических же деталях пока можно только догадываться.

Автопортал Motor 1 предположил, что Tiguan имеет турбодвигатель объемом два литра, у которого отдача больше, чем у T-Rock R, имеющий под капотом 300 «лошадей». Почти наверняка известно, что новинка будет ездить на полном приводе 4Motion.

Размер цен пока предположить сложно. Конечно же, Tiguan R будет дороже и стандартной комплектации и модели T-Rock, а насколько – пока не сообщается.



 
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Добавил: Никишева Наталья Сегодня, 08:37

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