Volkswagen тестирует новую спортивную версию Tiguan R





По имеющейся информации новый Tiguan R – это спортивная версия. Известно, что сейчас автомобиль проходит очередные испытания на трассе. Там его застали фотошпионы. Впервые на испытаниях модель была замечена еще в 2016 году, но о ней до сих пор мало что известно. Четыре патрубка выхлопной трубы говорят о том, что это все-таки новинка, а не более ранние версии модели. О технических же деталях пока можно только догадываться.Автопортал Motor 1 предположил, что Tiguan имеет турбодвигатель объемом два литра, у которого отдача больше, чем у T-Rock R, имеющий под капотом 300 «лошадей». Почти наверняка известно, что новинка будет ездить на полном приводе 4Motion.Размер цен пока предположить сложно. Конечно же, Tiguan R будет дороже и стандартной комплектации и модели T-Rock, а насколько – пока не сообщается.