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Опубликован первый тизер кроссовера Toyota Highlander

Фирма Toyota обнародовала первый тизер кроссовера Highlander нового поколения. Официальная презентация автомобиля состоится 17 апреля на форуме в США.
Опубликован первый тизер кроссовера Toyota Highlander

Модель может сохранить пропорции оригинальной версии, лишь дизайн экстерьера будет воспроизведен в стиле RAV4 последней генерации с такой же радиаторной решеткой и оптикой. Кроссовер сконструирован на модульной платформе, которая имеется у Camry. Это помогло сделать Highlander более безопасным и легким, при этом он сберег прежнюю компоновку с поперечным расположением двигателя.

Под капотом автомобиля Toyota могут находиться бензиновые 2,5 и 3,5-литровые агрегаты, а также гибридная силовая установка, все технические особенности будут известны на американской премьере.



 
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Добавил: Ложников Никита Сегодня, 08:18

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