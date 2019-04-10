Опубликован первый тизер кроссовера Toyota Highlander





Модель может сохранить пропорции оригинальной версии, лишь дизайн экстерьера будет воспроизведен в стиле RAV4 последней генерации с такой же радиаторной решеткой и оптикой. Кроссовер сконструирован на модульной платформе, которая имеется у Camry. Это помогло сделать Highlander более безопасным и легким, при этом он сберег прежнюю компоновку с поперечным расположением двигателя.Под капотом автомобиля Toyota могут находиться бензиновые 2,5 и 3,5-литровые агрегаты, а также гибридная силовая установка, все технические особенности будут известны на американской премьере.