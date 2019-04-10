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Хэтчбек и универсал Cupra Leon получат гибридные двигатели до конце 2020 года

Компания Cupra сообщила о том, что новое поколение хэтчбека и универсала Leon представят уже в 2020 году. К концу этого же периода планируется показать версии с гибридными двигателями для каждого автомобиля этой модельной линейки.
Хэтчбек и универсал Cupra Leon получат гибридные двигатели до конце 2020 года

Об этом рассказал глава испанского автопроизводителя Seat Лука ди Мео, чьим суббрендом является Cupra. По его словам, новое поколение хэтчбека и универсала Leon стоит ожидать уже в 2020 году. К концу этого же периода суббренд покажет публике версии с гибридным мотором. Всего компания собирается выпустить 6 электрифицированных моделей в новом поколении Seat Leon. Лука ди Мео отметил, что универсал могут представить чуть раньше хэтчбека. Выход на рынок обычных версий нового поколения стоит ждать в конце 2020 или начале 2021 года, а гибридные версии начнут поставлять еще позже. Точные даты компания Seat и ее суббренд представит уже после анонса новинок.

Технические характеристики нового поколения хэтчбека и универсала Cupra Leon пока неизвестны. В Сети появлялась информация о том, что гибридная установка будет иметь общую мощность 242 в лошадиные силы, а запас хода в полностью электрическом режиме составит около 50 км. Эксперты отмечают, новинка должна обладать стильным дизайном и современным салоном, если автопроизводитель хочет иметь высокие объемы продаж.



 
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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 07:54

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